Рацион современного человека состоит из тщательно переработанной пищи. Технологи заменили горьковатые продукты сладким, соленым и жирным, а о горечах мы совсем позабыли. Единственные известные нам сегодня продукты, дающие горький привкус – это натуральный шоколад и черный кофе. Но парадокс в том, что и в них мы добавляем сахар.

Сегодня "горькое" приравнивается к "невкусному", хотя издавна продукты с горьким вкусом считались одними из самых полезных для здоровья.

Отсутствие горечей нарушает работу желчного пузыря, печени, а, следовательно, и работу пищеварительной системы. Известно, что в нашем кишечнике сосредоточено более 70% иммунных клеток. И именно от его состояния зависит, чем, как и сколько мы болеем и насколько молодо выглядим.

Важно! В течение одного приема пищи должны присутствовать все оттенки вкуса: сладкий, кислый, соленый, острый, вяжущий и горький. Причем горький вкус должен открывать трапезу. Попадая на рецепторы языка, горечи стимулируют работу желез внутренней секреции, подготавливая пищеварительный тракт к приему пищи. Они способствуют продвижению пищи по пищеварительному тракту и снижают риск брожения в кишечнике.

Стройнеющим продукты с природной горчинкой помогают избавиться от тяги к сладкому, соленому и другим усилителям вкуса. Они усиливают детоксикационные свойства организма, способствуют выведению лишней жидкости и снимают отеки. Есть доказательства, что воздействие горького вкуса имеет выраженный антидепрессантный эффект, что тоже немаловажно для стройнеющих людей. Поэтому лучше вернуть в свой рацион пищу с горьким вкусом, чем лить горькие слезы при виде цифры на весах.