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/ Здоровое питание

Какие мысли мешают нам похудеть?

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Давайте поговорим о мыслях, которые мешают нам сбросить лишние килограммы. Встречали таких людей, которые постоянно ругают себя, недооценивают? Таких, которые из-за крайне низкой самооценки и когнитивных искажений, просто не в состоянии любить и уважать себя, свои желания и потребности?

Мысли материальны, как мы знаем, и именно поэтому многие негативные установки (я их зову "тараканами") могут приводить к рецидивам в плане набора веса. Человек, встав на путь похудения, и даже получив первые положительные результаты, часто поддается влиянию негативных установок и "откатывается до базовых настроек". А именно возвращается к невыгодному для здоровья образу жизни.

"Мыслям-тараканам" и негативным установкам могут быть подвержены люди независимо от пола, возраста и социального положения. Но некоторые люди, подверженные эмоциональному или тревожному типу переедания, страдают от них больше всего.

Только научившись выявлять и упразднять в себе негативные установки, вы сможете успешно снизить вес и купировать рецидивы его возврата. Сегодня предлагаю рассмотреть несколько таких установок. Кто-то может "узнать себя" или кого-то из своих знакомых.

Мышление по типу "все или ничего": понимание ситуации не в целом, а с точки зрения "или-или". Например: "А вы даёте гарантию, что я за месяц похудею у вас на 20 кг? Нет? Ну тогда я даже и начинать не буду".

Драматизация: предсказание будущего в совершенно негативных красках. Например: "Все похудеют, кроме меня. Мой жир особенный, я очень больна, мне никто не может помочь".

Дискредитация позитивных моментов: позитивные переживания не учитываются. Например: "Ну и что, что я похудею. Кожа все равно обвиснет, лицо опустится. Но даже если и нет, все равно я никому не нужна, хоть худая, хоть жирная."

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Мысли, которые мешают похудеть

Мысли, которые мешают похудеть

Иллюстрация

Эмоциональная аргументация: считать нечто верным на том основании, что вы "чувствуете" это верным, не принимая в расчет факты, подтверждающие обратное. Например: "Я чувствую, что многие ваши рекомендации и советы мне абсолютно не нужны,они меня раздражают", "Я чувствую, как меня игнорируют мои близкие – муж и дети, независимо от того, что формально мы всегда рядом, всегда вместе".

Преувеличение/преуменьшение: преувеличение негативных и преуменьшение позитивных событий. Например: "Я за что ни возьмусь, все как-то бестолково у меня получается: только научилась считать калории – сломались весы, похудела на 10 кг – пришлось менять гардероб. Сплошные расходы!"

Навешивание ярлыков: навешивание общего и постоянного ярлыка на себя и других людей. Например: "Я вечная неудачница и подруги у меня такие же – неустроенные", или "Вокруг все люди от меня хотят только одного – денег".

Ментальный фильтр: большее внимание не к позитивной, а к негативной информации. Например: "Если я стану здоровой и стройной, скорее всего мои менее успешные и больные родственники, совсем сядут мне на шею. Все придется за всех делать самой".

Чтение мыслей: необоснованная вера в знание чужих мыслей. Например: "Я абсолютно уверена, что моему шефу не нравятся мои занятия йогой, потому что сама она толстая и ничем, кроме работы не занимается" или "Мне многие завидуют, я "спиной вижу" их косые взгляды и знаю, что они постоянно обсуждают то, что я слежу за собой".

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Автор
Михаил Гаврилов Михаил Гаврилов
Тема
Здоровье
Теги
питание Лишний вес
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