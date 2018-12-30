Какие блюда нельзя есть в Новый год: составлен список опасностей

Накрывая праздничный стол на Новый год, следует помнить – нельзя комбинировать сладкие блюда с жирными. Объединение жиров с углеводами может привести к стремительному толстению.

Об этом в эфире ObozTV рассказал диетолог Александр Кущ. Он также посоветовал убрать из новогоднего меню все сладкие газированные воды.

"Все они включают в себя ортофосфорную кислоту, которая выключает чувство насыщения. Запивая еду колой или лимонадом, мы съедим намного больше. Поэтому на столе должна стоять вода, желательно негазированная, чистая, фильтрованная вода", – пояснил он.

Диетолог добавил, что нельзя делать никаких коктейлей. Алкогольный напиток должен быть один и если уже человек начал пить шампанское – пусть пьет шампанское.

"И нежелательно сразу после основных блюд подавать десерты. Неважно, в виде чего: выпечки, тортов, даже фруктов", – подытожил Кущ.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, что можно и нельзя есть на Новый год. В частности, она акцентировала внимание на опасности майонеза.

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