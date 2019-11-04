Как выбрать сухофрукты зимой: советы диетолога

В зимнее время во время дефицита витаминов нужно много употреблять сухофруктов. Они послужат полноценной заменой свежих плодов.
Однако для того, чтобы они принесли пользу и не навредили фигуре, необходимо тщательно подходить к их выбору, рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко.
"Перед тем, как купить сухофрукты, нужно узнать, вымачивались ли они в чем-то. Они могли быть в сахарном сиропе и тогда весь смысл в них теряется", – отметила она.
Узнать, не "купались" ли они в сиропе, можно при помощи анализа их внешнего вида. Сухофрукты не должны блестеть – матовый цвет и сморщенность означают их натуральность.
"В день мы едим не более 50 гр такой категории продуктов. И тогда (в этот же день, когда были сухофрукты) мы должны ограничить фрукты", – подчеркнула диетолог.
Сухофрукты зимой восполнят недостаток витаминов
kolobok.ua
По ее словам, лучше всего для зимнего рациона подходят сушеные финики, курага, изюм, чернослив, яблоки и груши.
СУХОФРУКТЫ ⠀ #полезностьУсенко ⠀ Актуальная тема особенно в моменты ограниченого количества фруктов. Отличный вариант перекуса если в меру и правильно их выбирать. ⠀ Перед тем, как купить сухофрукты, нужно узнать вымачивались ли они в чём-то. Они могли быть в сахарном сиропе и тогда весь смысл в них теряется. ⠀ Как не попасть на сухофрукты в сиропе⁉️ Нужно покупать те варианты, которые НЕ БЛЕСТЯТ на прилавке и которые "НЕ КРАСИВЫЕ". Под "не красивыми" подразумевается сморщенные и матового цвета. Матовый цвет основа показания вымачивания. Матовая курага, матовые финики, матовый чернослив - будут для нас приемлемее. ⠀ В день мы едим не более 50 гр такой категории продуктов. И тогда (в этот же день, когда были сухофрукты) мы должны ограничить фрукты. Обычно выбор идёт у меня в программах или то или то. Можно, конечно и смешивать и немного того и немного того, но это сложнее для восприятия. Например: брать 150 гр фруктов/ягод и 25 гр сухофруктов. ⠀ Что нам подходит из сухофруктов: 👉🏼финики 👉🏼курага 👉🏼изюм 👉🏼чернослив 👉🏼яблоки 👉🏼груша ⠀ Перед покупкой уточняйте все нюансы у продавца и выбирайте проверенные точки, где вам скажут правду. ⠀ А вы любите сухофрукты? Какой ваш любимый вид?
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