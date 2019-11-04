Как выбрать сухофрукты зимой: советы диетолога

В зимнее время во время дефицита витаминов нужно много употреблять сухофруктов. Они послужат полноценной заменой свежих плодов.

Однако для того, чтобы они принесли пользу и не навредили фигуре, необходимо тщательно подходить к их выбору, рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко.

"Перед тем, как купить сухофрукты, нужно узнать, вымачивались ли они в чем-то. Они могли быть в сахарном сиропе и тогда весь смысл в них теряется", – отметила она.

Узнать, не "купались" ли они в сиропе, можно при помощи анализа их внешнего вида. Сухофрукты не должны блестеть – матовый цвет и сморщенность означают их натуральность.

"В день мы едим не более 50 гр такой категории продуктов. И тогда (в этот же день, когда были сухофрукты) мы должны ограничить фрукты", – подчеркнула диетолог.

Сухофрукты зимой восполнят недостаток витаминов kolobok.ua

По ее словам, лучше всего для зимнего рациона подходят сушеные финики, курага, изюм, чернослив, яблоки и груши.

Как писал OBOZREVATEL, заготовки на зиму традиционным способом – не лучший способ сохранить полезные вещества овощей и фруктов.

Приготовление варенья предусматривает использование большого количества сахара, который и так содержится в ягодах и плодах. Термическая обработка уменьшает полезные свойства, которые имеет свежий продукт.

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