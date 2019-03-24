Как выбрать рыбу и морепродукты: диетолог дала советы украинцам

При покупке рыбы и морепродуктов необходимо обязательно обращать внимание на цвет и запах продукта, упаковку и срок годности.

Об этом рассказала в эфире ObozTV диетолог Людмила Гончарова. Эксперт рекомендовала не покупать продукты на улице, поскольку это "игра в лотерею".

По словам диетолога, рыба должна быть бледно-розового цвета, без запаха.

"Если слышим гнилостный запах, мы эту рыбу не покупаем. Если рыба с головой, можем посмотреть на ее глаза, они не должны быть затуманены белесоватой пленкой. Это говорит о том, что рыба лежала 2-3 дня и уже не годится в пищу. Смотрим, не заветрилась ли она. Как правило, к нам поступает рыба глубокой заморозки. Когда ее кладут на прилавке на лед, она должна быть свежая", – отметила эксперт.

Гончарова посоветовала покупать тушку рыбы, а не филе, которое "неизвестно когда было срезано".

"Филе должно быть одновременно мягкое и упругое. Если мы надавливаем на мякоть и вдавленный след пальца остается, мы эту рыбу не покупаем – она лежит уже не меньше суток. Должна быть упругость филе", – добавила она.

Тем, кто покупает морепродукты, диетолог посоветовала обязательно смотреть на упаковку.

"Морепродукты – собиратели токсинов, они их перерабатывают внутри себя. Мы не знаем, где и в какой момент они пойманы. Выбираем по упаковке, желательно, чтобы была вакуумная, чтобы она не была нарушена, нигде не было проколов. Обращаем внимание на дату изготовления и срок годности фирмы, которая поставляла, а не супермаркета, в котором покупаете. Это важно. Если нет описания, где пойманы эти креветки, какие они – вы это просто не берете", – подчеркнула она.

"Если вы покупаете ярко-красного цвета креветки – они подкрашенные. Они должны быть бледно-розового цвета. Они как правило уже отварные продаются, краситель идет как дополнительный консервант, чтобы продукт дольше сохранился. Не покупайте, потому что ваша печень будет очень недовольна", – добавила Гончарова.

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