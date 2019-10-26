Как выбрать питьевую воду в магазине: украинцам дали советы

При покупке питьевой воды нужно различать лечебно-столовую воду, т.е. минерализованную естественным путем, и обычную "дополнительно очищенную".

О том, как выбирать питьевую воду в украинских магазинах, в эфире ObozTV рассказала эксперт по качеству и безопасности продуктов питания, профессор кафедры товароведения Елена Сидоренко.

Сидоренко обратила внимание, что если на этикетке написано "дообработанная вода", "очищена дополнительно" и т.д. – это обычная вода из водопровода или подземных источников, просто дополнительно очищенная.

"Как правило, вода в бутылях очищена дополнительно, например, системой обратного осмоса. Но тогда фактически исчезает ее биологическая ценность. Она наподобие дистиллированной воды. Или это вода из подземных источников, и снова-таки доочищенная", – отметила эксперт.

По ее мнению, лучше выбирать природную минеральную воду.

При этом эксперт уточнила, что продукция украинских производителей зачастую превосходит по ценности импортную.

"Как правило, импортная вода очень мягкая, т.е. она тоже доочищенная. Вообще нужно понимать, что самая целебная вода – возле источника. По нашим стандартам, лечебно-столовую воду не разрешается разливать в другом месте, поскольку она теряет свои лечебные свойства. Т.е. пить возле источника, либо непосредственно там разлитую. А импортированная вода, очень дорогая – в чем же ее ценность? Это та же самая доочищенная вода", – объяснила Сидоренко.

"Стоит выбирать или лечебно-столовую, или в стеклянной таре. Что будет несколько дороже. Иначе нет смысла переплачивать", – уверена она.

Также профессор опровергла миф о том, что качество питьевой воды можно определить по наличию или отсутствию накипи при кипячении.

"Накипь – только один показатель. Он говорит о минерализации, о жесткости воды. Таким образом вы увидите, жесткая она или мягкая. Но это не основной показатель", – предупредила Сидоренко.

Она посоветовала обязательно проверять поставщика и требовать у него качественное свидетельство на воду.

Эксперт посоветовала покупать воду в стеклянной таре Alamy/Scmp.com

Как писал OBOZREVATEL, также Сидоренко рассказала о качестве воды в бюветах Киева и о том, можно ли ей отравиться.

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