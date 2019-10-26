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/ Здоровое питание

Как выбрать питьевую воду в магазине: украинцам дали советы

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При покупке питьевой воды нужно различать лечебно-столовую воду, т.е. минерализованную естественным путем, и обычную "дополнительно очищенную".

О том, как выбирать питьевую воду в украинских магазинах, в эфире ObozTV рассказала эксперт по качеству и безопасности продуктов питания, профессор кафедры товароведения Елена Сидоренко.

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Сидоренко обратила внимание, что если на этикетке написано "дообработанная вода", "очищена дополнительно" и т.д. – это обычная вода из водопровода или подземных источников, просто дополнительно очищенная.

"Как правило, вода в бутылях очищена дополнительно, например, системой обратного осмоса. Но тогда фактически исчезает ее биологическая ценность. Она наподобие дистиллированной воды. Или это вода из подземных источников, и снова-таки доочищенная", – отметила эксперт.

По ее мнению, лучше выбирать природную минеральную воду.

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При этом эксперт уточнила, что продукция украинских производителей зачастую превосходит по ценности импортную.

"Как правило, импортная вода очень мягкая, т.е. она тоже доочищенная. Вообще нужно понимать, что самая целебная вода – возле источника. По нашим стандартам, лечебно-столовую воду не разрешается разливать в другом месте, поскольку она теряет свои лечебные свойства. Т.е. пить возле источника, либо непосредственно там разлитую. А импортированная вода, очень дорогая – в чем же ее ценность? Это та же самая доочищенная вода", – объяснила Сидоренко.

"Стоит выбирать или лечебно-столовую, или в стеклянной таре. Что будет несколько дороже. Иначе нет смысла переплачивать", – уверена она.

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Также профессор опровергла миф о том, что качество питьевой воды можно определить по наличию или отсутствию накипи при кипячении.

"Накипь – только один показатель. Он говорит о минерализации, о жесткости воды. Таким образом вы увидите, жесткая она или мягкая. Но это не основной показатель", – предупредила Сидоренко.

Она посоветовала обязательно проверять поставщика и требовать у него качественное свидетельство на воду.

Эксперт посоветовала покупать воду в стеклянной таре

Эксперт посоветовала покупать воду в стеклянной таре

Alamy/Scmp.com

Как писал OBOZREVATEL, также Сидоренко рассказала о качестве воды в бюветах Киева и о том, можно ли ей отравиться.

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Темы
Качество продуктов в Украине Здоровье Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Елена Сидоренко
Место
Украина
Тег
продукты
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Перов Василий
Перов Василий
Есть ответ.... Моча..... Дёшево и бесплатно.. Хотя моча порохоботов и Атошников или активистов и националиста вообще лечебная и дорога. И наверное бабушкам не потянуть... Повезло тем у кого внук порхобот,)))
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