Как выбрать овощи и фрукты без нитратов: озвучены простые правила

Для уменьшения содержания в овощах и фруктах вредных веществ (нитратов) нужно перед употреблением их правильно обрабатывать.

Как пишет ТСН, нитраты в минимальных дозах безвредны, однако в если их количество превышено, они опасны для здоровья.

Так эксперты при выборе огурцов советуют брать выбирать небольшие плоды без желтых пятен. При этом огурцы нужно очистить от кожуры. С капусты необходимо снять верхние четыре листа. А молодую картошку следует хорошо отварить.

Овощи и фрукты

На рынках уже могут торговать дынями и арбузами, но в такой ранний сезон лучше воздержаться от их употребления.

Для уменьшения концентрации нитратов нужно вымачивать овощи в воде минимум полчаса. Также стоит отварить овощи, например, тогда из свеклы уходит от 40% вредных веществ и до 80% в картофеле.

Лавка с овощами

Кроме того, при длительном хранении (2-3 месяца) содержание нитратов в овощах снижается на 30-50 %.

Сроки при которых овощи и фрукты дозревают без помощи "химии":

Огурцы – начало-середина июля.

Клубника – конец мая-начало июня.

Редиска: ранние сорта – середина мая, поздние – середина июня.

Помидоры – конец июля-середина августа.

Кабачки – в 20-х числах июня.

Капуста – ранняя – вторая половина июля, поздняя – до сентября.

Арбузы, дыни – конец июля-начало сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы продукты, которые нельзя есть на второй день.

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