Скумбрия к Новому году: микробиолог рассказала, как выбрать и засолить рыбу

Микробиолог Оксана Вольская объяснила, как правильно выбрать и засолить рыбу к новогоднему столу.

"Больше всего омега кислот и самого вкусного белка – в обычной дикой сельди. На втором месте – скумбрия. На третьем – красная рыба. Но только если это красная рыба дикого вылова из холодных морей", – рассказала Вольская в эфире ObozTV.

В частности, по ее словам, прекрасной закуской к Новому году станет соленая скумбрия. Также на основе этой скумбрии можно приготовить традиционный салат "Шуба".

Рецепт приготовления соленой скумбрии от Вольской

"Покупаете замороженную скумбрию. По качеству продукта, по аминокислотному составу, по омега кислотам – это клондайк!" – отметила Вольская.

Она посоветовала выбирать свежую, красивую тушку, без внешних повреждений кожного покрова: "Чтобы она была целенькая, не ржавая, не желтая, красивого серебристого цвета".

"Скумбрию засолить – вообще нечего делать. Разморозить, расфилеить, помыть. Вытереть полностью насухо. Небольшое количество соли, хорошо посолить. И больше ничего не надо. Можно черный перец добавить. Под пресс – и в холодильник на 2-3 суток. Получается отличная, свежайшая соленая рыба", – заверила микробиолог.

Соленую скумбрию можно подать как закуску или сделать на ее основе вкусную "шубу" sdelaysam-svoimirukami.ru

Вольская подчеркнула, что желательно избегать соленой тарани и любой вяленой речной рыбы, которая не прошла термическую обработку – она может быть источником ботулизма.

"К сожалению, очень часто рыба уже пропитана токсином. Т.е. ботулотоксин не образуется в той соленой рыбе, что лежит на воздухе. Она пропиталась этим токсином еще раньше – в процессе вылова, обработки, транспортировки", – предупредила специалист.

Собственноручно засоленная скумбрия станет украшением праздничного стола independent.co.uk

Как писал OBOZREVATEL, рыба входит в топ традиционных новогодних блюд, которыми легче всего отравиться. Также в этом списке – заправленные салаты с нарушением срока хранения, красная икра и некоторые другие популярные продукты.

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