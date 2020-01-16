Как утолить безумный голод: диетолог дала несколько хитрых советов

Острого ощущения голода можно избежать, если соблюдать режим питания и обращать внимание на состав приготовленных блюд.

А чтобы прием пищи давал ощущение сытости минимум на 3-4 часа и приносил пользу, следует придерживаться некоторых эффективных советов. Ими на своей странице в Facebook поделилась диетолог Светлана Фус.

Прежде всего она советует во время каждого основного приема пищи употреблять белок, который содержится в мясе, рыбе, птице, яйцах, бобовых и сыре. Этот компонент сравнительно долго переваривается, что добавляет продолжительности ощущению сытости. Однако важно не есть очень много белка, ведь в избытке он перегружает почки и печень.

Диетологиня рассказала, как можно утолить чувство голода

"К белковой пищи надо добавить овощи. Они создадут объем блюду, обеспечат витаминами, минералами, биологически активными соединениями, улучшат переваривание белка. А еще добавят клетчатку, которая в пищеварительном канале впитывает воду, набухает и создает ощущение большей сытости. И калорий в овощах мало", – говорит диетолог.

Также не стоит забывать о сложных углеводах, которые гарантируют стабильный уровень сахара в крови и поддерживают глюкозу на нужном уровне до следующего приема пищи. Они содержатся в кашах из цельной крупы, цельнозерновом хлебе, картофеле, макаронах из твердых сортов пшеницы.

"Почему это так важно? Низкий уровень глюкозы в крови вызывает неудержимый голод и внезапное желание получить какую-то "конфетку". Кроме того, продукты со сложными углеводами содержат много клетчатки и дополняют ту, что имеется в овощах", – объяснила Фус.

Продукты со сложными углеводами содержат много клетчатки ukr.media

По ее словам, очень часто чувство голода путают с жаждой. Поэтому, если возникает желание перекусить, можно выпить стакан воды и подождать 20-30 минут.

"Во-первых, воду надо пить и это уже будет полезно. Во-вторых, почти в половине таких ситуаций окажется, что чувство голода пройдет. Это потому, что центр голода и насыщения расположены в одной части мозга. Вода позволит избежать дополнительной ненужной пищи", – заверила эксперт по правильному питанию.

Чтобы сбросить лишний и удерживать нормальный вес тела, рекомендует она, питаться нужно сбалансировано, а не "лихо жить голодным", соблюдая временные диеты, чтобы потом вернуть лишние килограммы с избытком.

Питаться нужно сбалансировано novaya.com.ua

Как убеждает диетолог, совет "бороться с голодом" – ошибочен. Обуздать его можно только поев.

"И это действие – краеугольный камень успешного, без срывов, похудания. Нужно завтракать, обедать и ужинать, а не голодать. Самое главное – наладить равномерный режим питания. Не менее важно и второе условие – съедать столько, сколько нужно организму. Тогда лишний вес не будет проблемой", – подытожила свои советы Фус.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер Юрий Журавский утверждает, что трехразовое питание во время похудения эффективнее, чем пятикратное. Для того, чтобы легко сбрасывать вес, также нужно отказаться от перекусов.

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