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/ Здоровое питание

Как разгрузиться после новогодних праздников

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Вот мы и встретили Новый год! Уже сейчас меня атакуют вопросами со всех сторон: "Как сделать разгруз после большого количества еды и алкоголя?"

Если вы изначально не слушали мои советы, сидели на строгих диетах, а сейчас уже четвертый день едите 24 часа в сутки – очень жаль. Рекомендую все-таки остановиться и начать в жизни здорово питаться.

Разгрузочный день – режим питания, который подразумевает ограничение по калорийности и/или по питательным веществам, определенным продуктам.

Нужен ли разгруз после Нового года?

  • Нет, изначально он был придуман в лечебных целях (при отравлении, например). На сегодняшний день допустимо использовать разгрузочные дни в ситуациях, когда "вес встал".

  • Нет, потому что перепад с 5000 калорий на 900 будет слишком резкий! И ваш организм переключиться в режим запасания. Плюс формирование ограничительного поведения. Нет никакой запретной еды, после которой нужен "детокс".

Лучшее, что можно сделать – это вернуться к прежнему здоровому, полноценному питанию.

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Как разгрузиться после новогодних праздников

Как разгрузиться после новогодних праздников

Коллаж

Если все равно хочется сделать разгруз...

Сделайте себе вегетарианский день на неделе. Это поможет чувствовать себя "легче" психологически.

Кому нельзя делать разгруз?

Если у вас заболевания в стадии обострения, детям, под контролем врача в период беременности и кормления, при анемии, недостатке массы тела.

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Автор
Альбина Комиссарова Альбина Комиссарова
Тема
Здоровье
Теги
питание Новый Год-2020
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