За 30 минут до секса: шеф-повар дал рецепт ''салата любви''

Чтобы у человека было больше сил для любви, можно приготовить специальный салат из овощей и фруктов.

Оригинальным рецептом в эфире ObozTV поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, нужно взять редис, банан, яблоко, перец чили и микс салата. Есть такой салат Клопотенко рекомендует за 30-40 минут до секса.

"Чтобы приготовить такой салат, возьмем зелень – она всегда становится базой для приготовления любого салата. Порвем его и выложим в тарелку. Затем порежем редиску. Я взял итальянскую – она горькая, это нужно, чтобы сбалансировать вкус салата. Яблоко я всегда нарезаю в кожуре, почти никогда ни чищу. Мне нравится, когда у него есть разная структура, люблю разные штучки в нем – семена, серединка", – сказал он.

Далее в блюдо шеф-повар посоветовал добавить измельченный банан и перец. Заправлять салат лучше обычной горчицей, заверил он.

"Что полезного мы можем взять из этого салата? Не знаю, почему все всегда ищут пользу во всем. Не надо этого делать, можно просто наслаждаться вкусом. Не надо в салат давать много соли. Лучше вообще отказаться от нее и от жиров – майонезов, масла. Если вы уберете эти ингредиенты с каждого салата, то в целом не будет ничего вредного, и вы сможете почувствовать вкус", – сказал он.

Отдельно Клопотенко рассказал, как готовить банан в кожуре. Шеф-повар объяснил, что в ней более 60% полезных веществ всего фрукта.

"Вместе с кожурой выбрасываются все полезные вещества. Поэтому, для тех, кто любит экспериментировать, можно взять целый банан и запечь 15 минут в духовке. Кожура станет мягкой и перестанет горчить. Это будет ароматно, потому что в ней есть эфирные масла. Нарежьте его потом, полейте немного лимонным соком и можете есть", – посоветовал он.

Шеф-повар отметил, что такой салат дает организму "любовь", он "секси". "Если честно, там есть витамины, в банане есть много протеинов, в яблоках – витамин С. Я считаю, что салат нужно есть до секса, где-то за полчаса – минут за 40. Протеины дадут силу, и после секса у тебя мышцы станут побольше. Поэтому это и тренажер", – добавил он.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт необычного винегрета от шеф-повара Евгения Клопотенко. Овощи для салата лучше не варить, а запекать, посоветовал он, ведь так очень ощутимая разница вкусов.

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