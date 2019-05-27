Как правильно выбрать и хранить мороженое: топ-10 советов

Ученые из Института психиатрии в Лондоне пришли к выводу, что употребление чайной ложки мороженого активирует те же рецепторы удовольствия в мозге, что и при прослушивании любимой музыки или выиграше в лотереи.

Вкус мороженого может поднять настроение и вернуть детские воспоминания. Кроме того, этот продукт полезен для мозга, об этом сообщает DiLei. Тем не менее, чтобы не нарушить приятный процесс, необходимо помнить несколько правил при выборе любимой сладости.

мороженое

MedOboz собрал 10 ключевых советов для выбора мороженого:

остерегайтесь мороженого со слишком яркими цветами;

проверьте целостность упаковки;

прочитайте список ингредиентов, которые всегда должны отображаться на упаковке в порядке убывания;

избегайте продукта с большим количеством добавок, обозначенных буквами E;

проверьте наличие кристаллов льда, это может говорить об изменении температуры хранения;

Как правильно выбрать мороженое

после покупки мороженое нужно транспортировать в подходящих условиях: в термосумке или закрывающемся бумажном пакете;

хранить его нужно при температуре 15-20° ниже нуля;

не рекомендуется хранить продукт дольше указанного на упаковке срока;

не стоит часто открывать морозильную камеру или оставлять ее открытой на длительное время, это приводит к образованию кристаллов льда;

не рекомендуется замораживать растаявшее мороженое.

Как правильно выбрать мороженое

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