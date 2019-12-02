Питание в пост: названы вредные для здоровья ошибки

Соблюдать Рождественский пост – это не значит перейти на картошку и макароны. Питание должно быть сбалансированным и регулярным, нельзя злоупотреблять быстрыми углеводами.

Врач-диетолог Анна Мельничук в эфире ObozTV назвала самые распространенные ошибки и поделилась советами о том, как правильно питаться в пост с точки зрения пользы для здоровья.

Мельничук обратила внимание, что отсутствие мяса и других продуктов животного происхождения в зимнем рационе может усиливать чувство голода.

"Углеводы (каши, овощи) насыщают хуже, чем белок в сочетании с жирными продуктами – молочными, сырами, яйцами. Поэтому человеку чаще хочется есть. И он начинает кусочничать: каждые 1,5 часа съест то орешек, то сухофрукт. Калорийность – колоссальная. Инсулин скачет постоянно. Т.е. никакого положительного эффекта нет", – отметила она.

"Если вы решили поститься, то не нужно есть часто, каждые полтора часа. У вас должен быть полноценный прием пищи каждые 3,5-4 часа", – подчеркнула специалист.

По словам Мельничук, в каждый прием пищи обязательно нужно добавлять что-то теплое и растительные жиры – это поможет организму насытиться.

"Это может быть авокадо, семечки, кокосовое масло…. Например, к печеному яблоку с тыквой можно добавить кокосовую стружку. В рационе не должны быть исключительно углеводы", – порекомендовала диетолог.

Насыщенная жирами кокосовая стружка – не только вкусное, но и полезное дополнение к постным блюдам bobsredmill.com

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