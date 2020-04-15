Как правильно питаться на карантине: врач рассказал об основных правилах

В период карантина многие украинцы начали "заедать" свободное время сладким, утешаясь тем, что потом смогут привести себя в форму.

Однако это неправильно, поскольку такое питание может вызвать обострение или возникновение болезней, которые только ослабляют иммунитет. Об этом в интервью "Фактам" рассказал врач-невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л Шупика Владимир Костенко.

"Пустые" углеводы приводят к нежелательным скачкам глюкозы. А вот чайная или десертная ложка меда каждый день полезна (но только, если нет аллергии и сахарного диабета). Исследования доказали, что ежедневное умеренное употребление меда снижает риск атеросклероза на 30%. Это поразительный результат", – сказал он.

Во время карантина питаться нужно правильно

По словам врача, с напитков в такой период лучше пить какао, поскольку оно положительно действует на организм. Особенно это полезно для пожилых людей, которые имеют проблемы с сосудами.

"Какао содержит особенное вещество (эпикатехин) – флавонол, который усиливает активность клеток по добыванию энергии из пищи. Это важно для всех мышечных групп, но особенно для мышц бедер и голени. У людей, ограниченных в движении, мышцы слабеют, но исправить ситуацию помогут две чашки какао в день, правда, только в первой половине суток", – утверждает Костенко.

Вместо "пустых" углеводов лучше умеренно употреблять мед

При этом он уточнил, что важно пить и достаточно воды, хоть в "культуре украинцев это не принято". Врач отметил, что с возрастом чувство жажды притупляется, и люди часто ограничиваются только чаем или кофе, которые выводят воду из организма, а также компотом и соком.

Вместо чая и кофе полезнее пить какао и обычную воду

"Человек среднего веса в жаркий день теряет около литра жидкости, поэтому пить ее следует минимум полтора-два литра, из которых четыре-пять стаканов воды. Она улучшает перистальтику кишечника, выводит токсины, положительно влияет на сон, предупреждает появление головной боли", – подчеркнул он.

Также медик посоветовал отказаться или хотя бы ограничить употребление колбас, обезжиренного молока, напитков, на этикетке которых указано "Без сахара". Помимо этого, свести до минимума изделия из белой муки высшего сорта.

От мучного и колбас в рационе нужно отказаться или ограничить их употребление

"Они вызывают внезапные взлеты и падения уровня глюкозы. Если люди каждый день едят много белого хлеба, сдобной выпечки, макарон, вареников, блинов, то это истощает поджелудочную железу. А с возрастом может привести к развитию диабета второго типа", – подытожил Костенко.

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