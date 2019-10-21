Как правильно пить воду: диетолог дала советы

Врач-диетолог Виктория Кляуз предупредила украинцев о вреде обезвоживания.

Как отметила врач в своем Telegram-канале, человек может прожить без воды 3 дня - 2 недели: "Многое зависит от пола, возраста, роста/веса, температуры окружающей среды и физической активности".

"Чем жарче – тем больше нужно воды для поддержания стабильной температуры тела. Потея, мы охлаждаемся, поэтому чем жарче - тем больше пота будет выделяться, и тем быстрее наступит обезвоживание А если есть физическая нагрузка - то еще быстрее", - рассказала Кляуз.

Врач также упомянула о "горячей йоге": "Польза от занятий йогой неоспорима, но то, что вы потеете во время хот-йоги - это не значит, что "жир тает" и вы худеете. Это признак обычного обезвоживания".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский фитнес-тренер Тео Бреннер-Роуч рассказал, как ускорить обмен веществ при помощи продуктов, которые мы употребляем каждый день.

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