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/ Здоровое питание

Как правильно есть макароны, чтобы похудеть: названы хитрости

1.3т
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Врач-диетолог Виктория Кляуз рассказала, что макароны не относится к вредной еде и спагетти можно кушать даже на диете.

Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале, рассказав, как правильно питаться.

"Нужно отдавать предпочтение макаронам из муки твердых сортов, семолы, семолины. В таком варианте крахмалистые зерна небольшие и твердые, а гликемический индекс ниже, чем у "обычных" макарон", – пояснила она.

Спагетти

Спагетти

Также нужно соблюдать правила приготовления макарон. Суть пасты – не переварить, а довести до полуготовности, а далее доготавливать в соусе до состояния "аль денте".

При этом, чтобы не набирать лишний вес, лучше всего употреблять макароны с овощами, томатным соусом или свежим салатом.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи назвали продукты, которые категорически нельзя есть сырыми.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
продукты еда питание диетолог диета
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