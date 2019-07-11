Как похудеть: врачи нашли новый метод

Желающие похудеть должны не пытаться избавиться от жира, а стараться укрепить мышцы.

К такому выводу пришли ученые из США, пишет Medicalxpress. Оказывается все дело в инсулине.

Слабые мышцы в организме – признак частых стрессов, отсутствия необходимой физической активности, и несбалансированного питания. Эти факторы снижают чувствительность к инсулину, увеличивая тем самым риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам специалистов, физическая форма человека может быть одним из важнейших показателей здоровья, а состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы.

"Есть масса преимуществ развития мышечной системы. Фактически, более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как нечувствительность к инсулину может привести к диабету. Также мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии. В этом случае одно из многочисленных преимуществ мускул для здоровья заключается в том, что они "вытягивают" глюкозу из крови", – рассказал доктор Райан Харрис.

Иллюстрация Cosmo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвала главные ошибки, которые мешают похудеть.

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