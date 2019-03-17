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/Здоровое питание

Как похудеть при помощи шоколада: назван способ

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Немецкие ученые провели эксперимент, выяснив, как можно похудеть при помощи шоколада.

В ходе исследования испытуемых разделили на три группы, с индивидуальной диетой для каждой из них. Диеты были подобраны по принципу "сбалансированного питания", пишет MedicalXpress.

В результате было установлено, что реципиенты, которые каждый день съедали плитку шоколада, худели на 10% по сравнению с другими пациентами.

Диетологи на основании полученных результатов разработали "шоколадную диету", которая, по сути, заключается в том, что человек ест в день по 100 грамм этой сладости и больше ничего.

Как похудеть при помощи шоколада: назван способ

Корреспондент

Однако некоторые специалисты предупреждают, что такая диета может быть испытанием для организма, поскольку шоколад – это недостаточное питание.

Темный шоколад способствует тому, что в организме вырабатываются эндорфины и окситоцины, ускоряющие метаболизм. Также благодаря им улучшается настроение, поэтому человек меньше хочет есть и способен активнее заниматься физическими нагрузками.

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По мнению экспертов, идеальной в этом случае является "итальянская шоколадная диета". Человеку советуют употреблять в пищу макароны твердых сортов, овощные супы, листовые овощи и плитку черного шоколада в день.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые разгадали древнюю тайну появления шоколада. Они обнаружили в высокогорье Эквадора керамические сосуды со следами какао Theobroma cacao, возраст которых достигает 5300 лет.

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