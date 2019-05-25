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/Здоровое питание

Как похудеть: диетолог назвала альтернативы популярным вредным продуктам

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Иногда чтобы избавиться от лишнего веса и перейти на здоровое питание, необязательно кардинально менять свои пищевые привычки, достаточно найти более полезные альтернативы. Об этом сообщила диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова.

На своей странице в Instagram она представила подборку замен вредных продуктов полезными.

По мнению диетолога, вместо сладких напитков можно употреблять кофе с молоком без сахара или с ложкой сахара/мёда/сиропа, а также воду с фруктами.

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Как похудеть: диетолог назвала альтернативы популярным вредным продуктам

Instagram Альбины Комиссаровой

Белый рис, который содержит "чистые" углеводы, рекомендуется употреблять минимально. Вместо него в рацион можно ввести булгур. Для этой цели также подойдет любая цельнозерновая крупа: гречка, кукурузная, овёс.

Как похудеть: диетолог назвала альтернативы популярным вредным продуктам

Instagram Альбины Комиссаровой

Предпочтение стоит отдать цельному запечённому картофелю, а не любимому пюре. Но если хочется разнообразия, можно поэкспериментировать с цветной капустой.

Как похудеть: диетолог назвала альтернативы популярным вредным продуктам

Instagram Альбины Комиссаровой

Стоит ограничивать употребление сметаны, поскольку она довольно жирный продукт, который легко можно заменить греческим йогуртом.

Как похудеть: диетолог назвала альтернативы популярным вредным продуктам

Instagram Альбины Комиссаровой

Хлебу из муки высшего сорта также есть более здоровая альтернатива - цельнозерновой, который содержит больше клетчатки и витаминов.

Как похудеть: диетолог назвала альтернативы популярным вредным продуктам

Instagram Альбины Комиссаровой

Как сообщал MedOboz, диетологи назвали 5 главных правил здорового питания.

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Персона
Альбина Комиссарова
Тег
диета
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