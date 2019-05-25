Как похудеть: диетолог назвала альтернативы популярным вредным продуктам

Иногда чтобы избавиться от лишнего веса и перейти на здоровое питание, необязательно кардинально менять свои пищевые привычки, достаточно найти более полезные альтернативы. Об этом сообщила диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова.

На своей странице в Instagram она представила подборку замен вредных продуктов полезными.

По мнению диетолога, вместо сладких напитков можно употреблять кофе с молоком без сахара или с ложкой сахара/мёда/сиропа, а также воду с фруктами.

Instagram Альбины Комиссаровой

Белый рис, который содержит "чистые" углеводы, рекомендуется употреблять минимально. Вместо него в рацион можно ввести булгур. Для этой цели также подойдет любая цельнозерновая крупа: гречка, кукурузная, овёс.

Instagram Альбины Комиссаровой

Предпочтение стоит отдать цельному запечённому картофелю, а не любимому пюре. Но если хочется разнообразия, можно поэкспериментировать с цветной капустой.

Instagram Альбины Комиссаровой

Стоит ограничивать употребление сметаны, поскольку она довольно жирный продукт, который легко можно заменить греческим йогуртом.

Instagram Альбины Комиссаровой

Хлебу из муки высшего сорта также есть более здоровая альтернатива - цельнозерновой, который содержит больше клетчатки и витаминов.

Instagram Альбины Комиссаровой

Как сообщал MedOboz, диетологи назвали 5 главных правил здорового питания.

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