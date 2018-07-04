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Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
ДиетологВсе статьи автора

Как побороть тягу к сладкому

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Вопрос о том: "Как побороть тягу к сладкому?" мне задают постоянно, и видимо настало время разложить все "по полочкам". 

Как бы это парадоксально ни звучало, но… хочется - ешьте.

До 10% от рациона разрешено отводить на быстрые углеводы.

Предпочтительно выбирать натуральные сладости и/или те, которые вы любите (не надо есть зефир, если хотите шоколад).

При этом все остальное питание должно быть сбалансированно:

  • Заменять сладкое фруктами можно и нужно! Не бойтесь фруктозы в целых фруктах, клетчатка замедляет ее всасывание. 

  • Ешьте сложные углеводы. Мы не едим крупы, хлеб, макароны, конечно организм, не получающий углеводы, "найдёт" себе их в быстрой форме. Обеспечивайте себя долгими углеводами ежедневно! 

  • Ешьте белок! Протеин помогает сохранять чувство насыщения. 

Избегайте стрессов! Ясно, что это невозможно. Но избегать голодания, высыпаться и не изнурять себя нагрузками - вы можете. 

Много говорят о недостатке хрома, магния, цинка, как причине тяги к сладкому. Однако нет достоверных доказательств того, что приём каких-либо добавок снижает тягу к сладкому.

Чаще всего "патологическая тяга к сладкому" связана с эмоциогенным нарушением пищевого поведения и требует индивидуального подхода. 

Переключите своё внимание: выпейте воды, позвоните подруге, выйдите на прогулку. Найдите то, что доставляет вам удовольствие.

Простое правило, но очень помогает: не держите на виду сладости, а держите сухофрукты, орехи, фрукты. Иногда это желание кусочничества. 

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Альбина КомиссароваАльбина Комиссарова
Тема
Здоровье
Объекты
питаниедиетаСоветы врача здоровье
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