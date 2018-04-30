Выходные в самом разгаре, а это значит, что пикников, застолья с друзьями и возможно даже первого купания не избежать. Не забыть бы только в этом круговороте событий про фигуру (скоро лето!), здоровье и в целом про себя.

Позволю себе дать несколько советов, которые помогают мне оставаться в форме и, надеюсь, помогут и вам.

Больше пейте простой чистой воды во время праздников. Вода способна творить чудеса на самом деле. Она подавляет аппетит, активизирует обмен веществ, улучшает состояние кожи и в целом работу органов. А ведь этого так не хватает во время стресса, коим являются майские, да и любые праздники с обильными застольями и посиделками.

Отправляясь за город, в корзинку для пикника сложите свежую зелень, овощи и фрукты. Они помогут облегчить переваривание традиционных блюд загородных маёвок: барбекю, шашлыка, колбасно-сырной нарезки и т.д. Замените или разбавьте мясной шашлык овощами на гриле, грибами, рыбой.

Чтобы после праздников не было мучительно больно за свою фигуру используйте любую возможность двигаться. Бадминтон, игры в мяч, пешие прогулки, езда на велосипеде. Возьмите с собой за город скакалку или эспандер. Они не занимают много места в сумке и станут не заменимы на следующее после застолья утро как мини–тренажер для тренировки на природе.

И когда все пройдет, до выхода на работу и возвращения в строй останется 1-2 дня позвольте организму отдохнуть. Устройте 1-2 разгрузочных дня, сделайте чистку ЖКТ, отправьтесь к любимому тренеру на мощное кардио. В качестве разгрузки можно поголодать на воде или отварах трав с медом, или просто кушать весь день только свежие овощи, фрукты, зелень. Чистки лучше подбирать со специалистом в зависимости от состояния здоровья. Наиболее безобидными в этом плане являются клизма, кружка Эсмарха, английская соль (сульфат магния). А из кардио я рекомендую занятия в ботинках Kangoo Jumps. Эти тренировки практически не имеют противопоказаний, за час позволяют сжечь до 1000 калорий, не нагружают суставы и позвоночник, поднимают настроение и в целом дают вау-ощущения уже после первых минут тренировки.

Так что всех с наступающими и помните, что праздники пройдут, а с самим собой нам еще жить.

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