Как не сорваться во время диеты: диетолог дала простые советы

Диетолог Виктория Кляуз дала простые советы, как не сорваться во время диеты.

Как она написала в своем канале в Telegram, домашние запасы вредных продуктов из холодильника нужно выбрасывать. Вместо них, нужно, чтобы дома всегда была приготовлена полезная еда.

Домашние запасы. "Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить" – вот с вредной едой то же самое. Если в морозилке лежит полпачки мороженного или в шкафу лежит пачка печенья, которое "жалко выбросить", оно будет съедено! А теперь посчитайте, сколько времени и денег вы потратите на "сжигание" этих калорий? Гораздо больше стоимости пачки мороженного! Безжалостно убирайте все вредное, а если захочется – придется приложить усилие и пройтись к ближайшему магазину", – написала диетолог.

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Пустой холодильник. "Если дома есть нечего, а на готовку уйдет час, то велика вероятность поужинать в ближайшем фастфуде. Старайтесь, чтоб у вас всегда были заготовки или продукты, из которых можно приготовить ужин за 15 минут. На это не нужно специально выделять целый день. Когда вы готовите котлеты/фаршируете перцы/разделываете рыбу или варите бульон – отправьте часть в морозилку", – посоветовала Кляуз.

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Ресторан. "Если вы голодны, а встреча будет долгой, не ограничивайтесь легким салатом. Сытость не наступит, а к концу вечера вы "сорветесь" на десерт. Гораздо правильнее выбрать основное мясное/рыбное блюдо и забыть о десерте. Иногда и в детском меню можно найти хорошие варианты обеда", – написала доктор.

Она подчеркнула, что сытость наступает в течение 15-20 минут после еды.

"Вот именно в эти 20 минут большинство наедает ненужные калории, и часто – из сладостей. Поэтому, поев, всегда выжидайте паузу – через 15 мин о еде уже не вспомните", – добавила Кляуз.

https://t.me/dietolog_DrKlaus/151

Как сообщал OBOZREVATEL, Кляуз уже рассказывала, что о время беременности женщины могут снизить лишний вес, если будут придерживаться правильного питания.

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