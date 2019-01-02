Как не поправиться за праздники: диетолог раскрыла уникальные секреты

Диетолог Светлана Фус дала советы украинцам о праздничном питании, рассказав, как не поправиться во время новогодних застолий.

"Да, это тот случай, когда мы едим ночью или поздно вечером, когда ходим в гости, где уже никто на еду смотреть не может, но, тем не менее, столы ломятся от разнообразных блюд, потому что так надо встречать праздник… Но хочу напомнить всем, что праздничная еда — не последняя в нашей жизни", — написала Фус в блоге на ТСН.

Она сформулировала нескольких простых правил питания, которые смогут помочь желающим сохранить фигуру:

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Не голодайте перед тем, как сядете за праздничный стол. Ешьте в течение дня, придерживайтесь режима. Тогда не придется набрасываться на все и съедать сразу много. Это грозит перееданием и большим количеством лишних калорий.

Если предполагается длительное празднование — делайте перерывы, вставайте из-за стола между приемами пищи. В это время нужно двигаться, так вероятность переедания резко снижается.

Выбирайте, что есть. Например, составляя свою порцию, на одну часть любого мясного или рыбного блюда берите две части овощей. Старайтесь выбирать нежирные сорта мяса, они дают сытость, долго перевариваются, обеспечивают организм белком.

Светлана Фус facebook.com/svitlana.fus

Уделите внимания не количеству блюд, а их качеству. Пусть "тазик" оливье и селедку под шубой заменят, например, салат с креветками и запеченная в фольге рыба.

Получайте эстетическое удовольствие от еды. Ешьте медленно, смакуя каждый кусочек. Это также уменьшает риск переедания, ведь насыщение от порции приходит через 15-20 минут.

В перерывах между приемами пищи употребляйте воду, потому что обычно вместе с праздничной пищей поступает много соли и жира. Ваш организм будет нуждаться жидкости для поддержания водно-солевого баланса. Желательно не употреблять сладких напитков, они будут только усиливать жажду.

Будьте осторожны с алкоголем. Спиртные напитки растормаживает центр голода и сами собой калорийны, особенно крепкие и сладкие. Предпочтение отдавайте сухим винам, которые не имеют много калорий.

По поводу сладких десертов — их лучше оставить на следующий день, на завтрак. Десерт утром нанесет меньше хлопот вашей фигуре.

Позаботьтесь о движении — встаньте с дивана и отправьтесь на прогулку. Отдайте предпочтение активному отдыху.

verstov.info

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