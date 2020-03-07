Как сохранить фигуру во время поста: диетолог раскрыла секрет

Чтобы не набрать лишний вес во время Великого поста, необходимо возмещать дефицит белка и ограничить количество быстрых (простых) углеводов.

Такой совет дала врач-диетолог Анна Мельничук в эфире ObozTV. Она напомнила, что основу постного меню составляют высокоуглеводные продукты (каши, картофель, мучные изделия), которые и приводят к появлению избыточных килограммов.

"Поправиться можно на кашах, хлебе, булках... Которые вроде и без яиц, и без масла, и без молока, но все-таки это белая мука, сахар, очень простые углеводы. Поэтому, если вы решили придерживаться поста – пожалуйста, сбалансируйте свой рацион", – призвала врач.

Во время поста не стоит злоупотреблять быстрыми углеводами theperfectloaf.com

Источники белка в пост

Мельничук отметила, что в среднем человеку необходимо получать 1,2 г белка на килограмм веса.

Заменить животные белки, по ее словам, можно растительными.

"Это может быть чечевица, бобы, хумус, нут, спаржа. Но там белка меньше и он усваивается немного сложнее. Поэтому, если вы хотите сбалансировать рацион, нужно брать растительный белок и добавлять к нему тушеные овощи. Вместе с этими витаминами и микроэлементами растительный белок лучше усваивается", – рассказала медик.

"Если вы придерживаетесь поста не слишком строго, оставляете яйца, несколько раз в неделю оставляете рыбу – это тоже хороший источник белка", – добавила она.

Каши в пост

Диетолог порекомендовала "не налегать" на каши, особенно людям с нарушениями углеводного обмена и предрасположенностью к сахарному диабету.

"Не нужно в большом количестве есть каши на завтрак, обед и ужин вместе с тушеной свеклой. Это перебор", – подчеркнула Мельничук.

Бобовые и грибы в постном меню помогут избежать дефицита белка brandnewvegan.com

Напомним, Великий пост в 2020 году начался в понедельник, 2 марта, и продлится до субботы, 18 апреля. Подробнее о том, как правильно держать пост и не навредить здоровью – читайте в материале OBOZREVATEL.

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