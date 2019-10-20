Как не переедать: диетолог поделилась лайфхаками на каждый день

Разовая порция еды каждого человека должна умещаться в две его ладони, сложенные вместе. Это поможет избежать переедания и набора лишнего веса.

Таким лайфхаком поделилась врач-диетолог Юлия Поворознюк в эфире ObozTV. Она объяснила, что сложенные "лодочкой" ладони примерно соответствуют размеру желудка.

"Примерно такая порция составляет от 300 до 450 гр. Причем половина вашей тарелки – это должен быть салат, четвертинка – какая-то каша или картошка, и еще четвертинка – белок", – рассказала специалист.

Она посоветовала прекращать есть в тот момент, как только начинается насыщение.

"Когда вы уже ощутили насыщение, но дальше продолжаете есть – вы уже переели", – предупредила диетолог.

Поворознюк обратила внимание, что переедание может привести не только к проблеме ожирения, но и к опасным заболеванием.

"Переедание растягивает желудок, приводит к рефлюксу, т.е. забросу содержимого желудка в пищевод, и таким образом провоцируется развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Сейчас очень многие страдают от этой болезни – как детки, так и взрослые. Поэтому старайтесь, как только почувствуете насыщение, больше не есть", – подчеркнула врач.

Напоследок она дала еще одну важную рекомендацию: "Прием еды должен продолжаться 20 минут. Это идеально".

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