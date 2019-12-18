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/ Здоровое питание

Как не поправиться во время праздников: простые правила

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Во время новогодне-рождественских каникул вес набирают почти все. Причем, если большинство поправляется примерно на кило, то отдельные "счастливчики" могут прибавить целых пять лишних килограммов.

Специалист по правильному питанию Виктория кляузы рассказала о нескольких простых приемов, которые помогут минимизировать вред здоровью от переедания и не поправиться за новогодние праздники. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, сперва стоит начать с простых правил, применяя хотя бы по одному в год. Ведь любое действие, подчеркнула диетолог, всегда приносит результат.

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Диетолог рассказала, как не поправиться за новогодние праздники

Диетолог рассказала, как не поправиться за новогодние праздники

Во-вторых, можно составить план того, что вы будете есть, а от чего точно сможете отказаться во время застолья.

"Например, "я съем одно вредное – кусочек "шубы" или что-то еще, но обязательно добавлю овощи и мясо". Придя в гости, вы уже осознанно будете выбирать блюда – обращать внимание на "запланированную еду" и закрывать глаза на все другие вредности", – утверждает Кляуз.

Не менее важно взять себе за правило – ни в коем случаи не есть больше меры. При этом, утверждает диетолог, не нужно кушать лишь "ради процесса". Как только поймете, что еда не приносит удовольствие, а просто перемешивается во рту, – заканчивайте смаковать.

Чтобы не ошибиться, можно взвешивать еду – это помогает не переесть в любой ситуации. Кляуз подчеркнула, что нельзя есть больше своих привычных порций – ведь в обычных условиях ни один человек не осилит все то количество еды, которое умудряется поглотить во время застолий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач и диетолог Виктория Кляуз рассказала о самой большой ошибке людей, которые хотят сбросить лишний вес.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Диеты и фитнес
Место
Украина
Теги
Новый Год-2020 диета Лишний вес диетолог
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