Как набрать вес: 5 действенных советов

Слишком низкий вес (гипотрофия) вреден для здоровья, потому что при нем снижается иммунитет, портятся кожа и волосы, ухудшается кровообращение, увеличивается риск переломов.

OBOZREVATEL расскажет читателю о пяти действенных советах, как без труда и быстро набрать вес.

Пара готовит magazin.bodychange.de

Способы набора веса зависят от того, сколько килограмм хочет прибавить человек. Для того, чтобы поправится, стоит учесть несколько важных моментов:

калорийность питания;

количество приемов пищи;

соотношение белков, жиров и углеводов в рационе;

физические упражнения.

Отметим, что если у человека возникли серьезные проблемы с весом, нужно обратиться к врачу, пройти осмотр и проконсультироваться с ним, чтобы убедиться, что за гипотрофией не стоит болезнь. Также не рекомендуется сразу кардинально менять свой рацион и привычки.

5 простых, безопасных и действенных способов набрать массу тела:

Добавить калории. Начать стоит с добавления 500 калорий к ежедневному рациону и двигаться можно до 1000. Завести журнал набора веса и питания. В нем можно записывать все, что поможет следить за телом и здоровьем. Там можно считать калории, вести дневник тренировок, делать заметки о своем самочувствии. Заниматься силовыми тренировками или тяжелой атлетикой. Она поможет нарастить мышечную массу и, соответственно, весить больше. Кардионагрузок вроде бега, велотренажёров и танцев стоит избегать — они сжигают слишком много калорий и не помогают строить мышцы. Кушать больше белка. Его должно быть не меньше 140 г в рационе. Особенно это нужно сделать, если человек занимается тяжелой атлетикой. Белок помогает нарастить мышечную массу, держать тело в тонусе и выглядеть красиво. Хорошая еда, позволяющая набрать вес для мышечной массы: морская рыба, морепродукты, птица, мясо, творог, молоко и яйца. Правильно выбирать углеводы. Ежедневно следует употреблять минимум три порции медленно усваиваемых углеводов в виде картофеля, круп, хлеба, макаронных изделий. Также стоит обратить внимание на богатые углеводами изделия из ржаной муки.

Важно избегать фастфуда. Жаренные в жиру продукты, полуфабрикаты, чипсы, сладкая газировка могут нарушить обмен холестерина или сахара в организме и привести к проблемам с пищеварительной системой.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов из британской комиссии по вопросам питания и здоровья, чтобы обеспечить здоровье для будущих поколений, необходимо максимально сократить потребление мяса и увеличить количество овощей и фруктов.

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