Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
Шоу Кияни
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Диета и фитнес

Как набрать вес: 5 действенных советов

146Читать материал на украинском

Слишком низкий вес (гипотрофия) вреден для здоровья, потому что при нем снижается иммунитет, портятся кожа и волосы, ухудшается кровообращение, увеличивается риск переломов.

OBOZREVATEL расскажет читателю о пяти действенных советах, как без труда и быстро набрать вес.

Пара готовит

Пара готовит

magazin.bodychange.de

Способы набора веса зависят от того, сколько килограмм хочет прибавить человек. Для того, чтобы поправится, стоит учесть несколько важных моментов:

  • калорийность питания;

  • количество приемов пищи;

  • соотношение белков, жиров и углеводов в рационе;

  • физические упражнения.

Отметим, что если у человека возникли серьезные проблемы с весом, нужно обратиться к врачу, пройти осмотр и проконсультироваться с ним, чтобы убедиться, что за гипотрофией не стоит болезнь. Также не рекомендуется сразу кардинально менять свой рацион и привычки.

Новости
Ускоряет обмен веществ: ученые раскрыли секрет сохранения желаемого веса

5 простых, безопасных и действенных способов набрать массу тела:

  1. Добавить калории. Начать стоит с добавления 500 калорий к ежедневному рациону и двигаться можно до 1000.

  2. Завести журнал набора веса и питания. В нем можно записывать все, что поможет следить за телом и здоровьем. Там можно считать калории, вести дневник тренировок, делать заметки о своем самочувствии.

  3. Заниматься силовыми тренировками или тяжелой атлетикой. Она поможет нарастить мышечную массу и, соответственно, весить больше. Кардионагрузок вроде бега, велотренажёров и танцев стоит избегать — они сжигают слишком много калорий и не помогают строить мышцы.

  4. Кушать больше белка. Его должно быть не меньше 140 г в рационе. Особенно это нужно сделать, если человек занимается тяжелой атлетикой. Белок помогает нарастить мышечную массу, держать тело в тонусе и выглядеть красиво. Хорошая еда, позволяющая набрать вес для мышечной массы: морская рыба, морепродукты, птица, мясо, творог, молоко и яйца.

  5. Правильно выбирать углеводы. Ежедневно следует употреблять минимум три порции медленно усваиваемых углеводов в виде картофеля, круп, хлеба, макаронных изделий. Также стоит обратить внимание на богатые углеводами изделия из ржаной муки.

Важно избегать фастфуда. Жаренные в жиру продукты, полуфабрикаты, чипсы, сладкая газировка могут нарушить обмен холестерина или сахара в организме и привести к проблемам с пищеварительной системой.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов из британской комиссии по вопросам питания и здоровья, чтобы обеспечить здоровье для будущих поколений, необходимо максимально сократить потребление мяса и увеличить количество овощей и фруктов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Темы
ЗдоровьеДиеты и фитнес
Теги
здоровьепитание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины