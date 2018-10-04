Итак, речь пойдет о третьем виде пищевого поведения - ограничительном. Такой тип пищевого нарушения возникает у тех, кто для снижения веса используют строгие диеты или сильно себя ограничивает во многих продуктах. Строгие диеты это диеты как с очень маленьким калоражем (800-1000 ккал), так и всяческие монодиеты.

При этом имеются бессистемные самоограничения пациента, которые не выдерживаются длительное время и приводят к неизбежному срыву.

Бывает так, что у человека нет экстернального или эмоционального пищевого поведения, но стоит ему что-то запретить - держите меня семеро.

В результате срыва пациент начинает очень много есть и наедает те же калории, а может, и больше, которые ограничивал строгой диетой. После срыва человек может начать испытывать депрессию, ее еще называют "диетическая депрессия".

Строгие диеты, как правило, спонтанные, бессистемные, хаотичные. Они могут привести к расстройствам не только в психической сфере, но и вегетативной. Депрессия, возникающая после строгого самоограничения, имеет ряд характерных признаков, таких как:

Раздражительность;

Утомляемость;

Чувство внутреннего напряжения;

Постоянную усталость;

Враждебность;

Тревожность;

Сниженное настроение.

Когда человек решился на соблюдение строгой диеты, он должен знать и быть готовым, что его может накрыть вот такая лавина не очень приятных ощущений. Кроме этого из-за срыва возникают чувство вины, снижение самооценки, неверие в успех снижения веса.

Теперь вы знаете об основных типах пищевого поведения. В корне проблемы всегда будет лежать один из них. Вы спросите, а как же зажоры в ПМС? Это эмоциональный тип, который вызван не психологическими, а гормональными изменениями. Также сюда можно отнести повышенный аппетит после бессонной ночи, где задействованы надпочечники и часто отрицательные эмоции.

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