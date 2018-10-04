МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
врач-эндокринолог Все статьи автора

Как меньше есть?

358

Итак, речь пойдет о третьем виде пищевого поведения - ограничительном. Такой тип пищевого нарушения возникает у тех, кто для снижения веса используют строгие диеты или сильно себя ограничивает во многих продуктах. Строгие диеты это диеты как с очень маленьким калоражем (800-1000 ккал), так и всяческие монодиеты.

При этом имеются бессистемные самоограничения пациента, которые не выдерживаются длительное время и приводят к неизбежному срыву.

Бывает так, что у человека нет экстернального или эмоционального пищевого поведения, но стоит ему что-то запретить - держите меня семеро.

Новости
Здоровый рацион: профилактика рака

В результате срыва пациент начинает очень много есть и наедает те же калории, а может, и больше, которые ограничивал строгой диетой. После срыва человек может начать испытывать депрессию, ее еще называют "диетическая депрессия".

Строгие диеты, как правило, спонтанные, бессистемные, хаотичные. Они могут привести к расстройствам не только в психической сфере, но и вегетативной. Депрессия, возникающая после строгого самоограничения, имеет ряд характерных признаков, таких как:

  • Раздражительность;

  • Утомляемость;

  • Чувство внутреннего напряжения;

  • Постоянную усталость;

  • Враждебность;

  • Тревожность;

  • Сниженное настроение.

Когда человек решился на соблюдение строгой диеты, он должен знать и быть готовым, что его может накрыть вот такая лавина не очень приятных ощущений. Кроме этого из-за срыва возникают чувство вины, снижение самооценки, неверие в успех снижения веса.

Теперь вы знаете об основных типах пищевого поведения. В корне проблемы всегда будет лежать один из них. Вы спросите, а как же зажоры в ПМС? Это эмоциональный тип, который вызван не психологическими, а гормональными изменениями. Также сюда можно отнести повышенный аппетит после бессонной ночи, где задействованы надпочечники и часто отрицательные эмоции.

Читайте на OBOZREVATEL, о монодиетах

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Диляра ЛебедеваДиляра Лебедева
Источник
Источник:Диляра Лебедева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины