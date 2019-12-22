Как избавится от жира на животе: доктор раскрыла секрет

Американский эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала, что избавиться от жира на животе поможет правильно подобранная диета.

Врач назвала адекватный режим питания способом улучшить обмен веществ в организме, пишет сообщает Focus.

По ее мнению, людям с медленным метаболизмом имеет смысл включить в свою диету большее количество продуктов, содержащих ненасыщенные жирные кислоты, например, авокадо и грецкие орехи, которые медленно перевариваются, поскольку требуют для этого много энергии.

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Также врач призвала обратить внимание на содержание в пище белков, дефицит которых может спровоцировать снижение доли мышечной массы в организме при сохранении жировой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в число наиболее эффективных и результативных методов похудения входит французская диета. Придерживаясь такого типа питания, можно всего за две недели сбросить 8 килограммов. Она включает рыбу, яйца, диетическое мясо, овощи, фрукты, зелень и ржаной хлеб.

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