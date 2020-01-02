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/ Здоровое питание

Как избавиться от похмелья: развенчан миф о рассоле

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Пить рассол для устранения последствий похмелья бесполезно, потому что он не оказывает положительного эффекта на печень.

Об этом рассказал эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек, передает РИА Новости.

"В любом случае, маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи. Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников. Старый совет – употреблять все в меру, по-прежнему является лучшим советом", – пояснил он.

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Эмбарек подчеркнул, что на праздники нужно умеренно употреблять еду и алкоголь, при этом вести умеренную физическую активность.

Похмелье

Похмелье

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший глава Минздрава Украины Ульяна Супрун дала полезные советы, как провести "детокс" и очистить организм после новогодних праздников.

Также Супрун рассказала, что алкоголь несовместим лишь с некоторыми видами антибиотиков, но далеко не со всеми медикаментами.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
отравление еда питание алкоголь медицина
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