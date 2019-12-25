Как приготовить полезный оливье: раскрыты секреты новогоднего салата

Овощи для новогодних салатов желательно не варить "в мундирах", а запекать в духовке. А колбасу в оливье стоит заменить хорошим мясом.

Такие рекомендации в преддверии Нового года-2020 дала в эфире ObozTV микробиолог и бактериолог Оксана Вольская.

"Все овощи для всех салатов я рекомендую запекать в фольге или в рукаве. Вы их запекаете и кладете в холодильник. Перед использованием достаете, чистите и нарезаете: отдельно овощи, отдельно – белковые продукты. В отдельные контейнеры", – отметила Вольская.

Она особо подчеркнула, что смешивать и заправлять салаты нужно непосредственно перед подачей на стол.

Новости Рецепты изумительных слоеных салатов на Новый год 2020

Вольская напомнила, что салат оливье – традиционное новогоднее блюдо в странах бывшего СССР – был придуман в 1860-х годах шеф-поваром ресторана Люсьеном Оливье.

"И состоял салат тогда из рябчиков, раковых шеек, обязательно были трюфели... На прованском масле делался провансаль…. Я к чему веду. К ингредиентам. Совершенно необязательно делать оливье на колбасе сомнительной свежести и непонятного состава", – заметила специалист.

По ее мнению, колбасу желательно заменить хорошим мясом – к примеру, использовать куриное филе, или добавить отварной говяжий язык, или те же раковые шейки.

"Я никому не рекомендую есть переработанное мясо. Тем более, на семейных праздниках, когда вы кормите своих любимых. Давайте выбирать более качественные продукты, пусть их будет немного меньше", – уточнила она.

По словам Вольской, еще один недостаток оливье – сложно усваиваемое сочетание ингредиентов.

"Помимо колбасы, в оливье есть бобовые (горох) и картофель. Вот эти ингредиенты меня очень смущают, – призналась бактериолог. – Бобовые совершенно иначе перевариваются, плюс большое количество углеводов за счет картофеля. Возможно, стоит меньше добавлять картофеля и больше – моркови. Салат будет вкуснее и более сладким".

Вместо колбасы в оливье можно положить запеченное куриное филе, отварной язык или раковые шейки ninainthekitchen.com

Ранее OBOZREVATEL подсчитал, что новогодний стол в Украине в среднем подорожал на 25%. Как сэкономить на продуктах – читайте в нашем материале.

Рецепты вкусных и необычных новогодних салатов – в рубрике FoodOboz.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!