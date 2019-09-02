Как есть все и худеть: ученые предложили уникальную диету

Исследователи доказали эффективность периодического голодания в качестве способа для похудения.

Подход под названием ADF (alternate-day fasting, дословно — голодание через день) заключается в том, что один день необходимо голодать, а на следующий можно ни в чем себя не ограничивать. Всего за месяц испытания диеты ADF испытуемые потеряли 3 кг, сообщает MedicalXpress.

Потеря веса у испытуемых произошла, даже несмотря на то, что люди, соблюдающие диету ADF, ели на 30% больше в те дни, когда им разрешалось есть. Исследователи объяснили, что даже с этим дополнительным питанием в "праздничные" дни добровольцы потребляли меньше калорий в целом из-за своих голодных дней.

"Это простой режим — без подсчета калорий — и соблюдение графика было очень высоким", — сказал старший автор исследования, Франк Мадео, профессор молекулярной биологии в Университете Карла Франценса в Граце, Австрия.

"Причина может быть в эволюционной биологии. Наша физиология знакома с периодами голодания, сопровождаемыми излишками пищи", — предположил Мадео. По его словам, только в недавней истории у людей появилось такое изобилие пищи, что им нужно ограничивать калории.

В своем исследовании команда Мадео набрала 60 человек, здоровых, не страдающих ожирением взрослых. В среднем, у них был немного избыточный вес в начале исследования. Половина добровольцев практиковала голодание каждый день в течение месяца. Таким образом, в течение 48 часов они ели только в течение 12 часов. Питание в течение этого времени не было ограничено. Остальные 30 человек ели, как обычно, без каких-либо ограничений.

Люди из "группы голодания и праздничного питания" потеряли в среднем 4,5% своего веса.

По словам авторов исследования, в дополнение к похудению в этой группе также наблюдались здоровые изменения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как снижение уровня холестерина.

Несмотря на эти положительные результаты, исследователи еще не рекомендуют диеты ADF для всех, потому что долгосрочные эффекты этой диеты не известны.

narodna-pravda.ua

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