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/ Здоровое питание

Как есть все и худеть: ученые предложили уникальную диету

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Исследователи доказали эффективность периодического голодания в качестве способа для похудения.

Подход под названием ADF (alternate-day fasting, дословно — голодание через день) заключается в том, что один день необходимо голодать, а на следующий можно ни в чем себя не ограничивать. Всего за месяц испытания диеты ADF испытуемые потеряли 3 кг, сообщает MedicalXpress.

Потеря веса у испытуемых произошла, даже несмотря на то, что люди, соблюдающие диету ADF, ели на 30% больше в те дни, когда им разрешалось есть. Исследователи объяснили, что даже с этим дополнительным питанием в "праздничные" дни добровольцы потребляли меньше калорий в целом из-за своих голодных дней.

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"Это простой режим — без подсчета калорий — и соблюдение графика было очень высоким", — сказал старший автор исследования, Франк Мадео, профессор молекулярной биологии в Университете Карла Франценса в Граце, Австрия.

"Причина может быть в эволюционной биологии. Наша физиология знакома с периодами голодания, сопровождаемыми излишками пищи", — предположил Мадео. По его словам, только в недавней истории у людей появилось такое изобилие пищи, что им нужно ограничивать калории.

В своем исследовании команда Мадео набрала 60 человек, здоровых, не страдающих ожирением взрослых. В среднем, у них был немного избыточный вес в начале исследования. Половина добровольцев практиковала голодание каждый день в течение месяца. Таким образом, в течение 48 часов они ели только в течение 12 часов. Питание в течение этого времени не было ограничено. Остальные 30 человек ели, как обычно, без каких-либо ограничений.

Люди из "группы голодания и праздничного питания" потеряли в среднем 4,5% своего веса.

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По словам авторов исследования, в дополнение к похудению в этой группе также наблюдались здоровые изменения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как снижение уровня холестерина.

Несмотря на эти положительные результаты, исследователи еще не рекомендуют диеты ADF для всех, потому что долгосрочные эффекты этой диеты не известны.

Как есть все и худеть: ученые предложили уникальную диету

narodna-pravda.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Светлана Фус рассказала о бесполезных диетах, на которые не нужно тратить свое время.

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Темы
Питание Здоровье
Место
Украина
Теги
диета похудение
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