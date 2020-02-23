Как есть и не толстеть: медики дали совет

Зеленый чай в сочетании с физическими упражнениями на четверть снижает отложения липидов в печени при употреблении жирной пищи.

Такие результаты продемонстрировал эксперемент на мышах, которые в течение 16 недель питались тяжелой пищей, а затем получали экстракт зеленого чая и бегали в колесе, пишет lavanguardia.

"Мы считаем, что полифенолы зеленого чая взаимодействуют с пищеварительными ферментами, присутствующими в тонкой кишке, и частично подавляют расщепление углеводов, жиров и пищевых белков. Таким образом, если мышь не переваривает жир, он и связанные с ним калории проходят через пищеварительную систему и сразу попадают в кал не откладываясь", – объяснил руководитель исследования.

Зеленый чай politeka.net

Специалисты отметили, что это открытие поможет лучше понять механизм, с помощью которого полифенолы зеленого чая и физические упражнения, "работая" вместе, уменьшают жировые отложения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, специалисты назвали девять свойств зеленого чая, которые могут испортить здоровье.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!