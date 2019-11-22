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/ Здоровое питание

Как быстро похудеть к Новому году: диетолог назвала 10 полезных правил

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Для того, чтобы успеть похудеть к Новому году на 7-10 кг, важно установить цели, отказаться от вредных привычек, есть много овощей, пить воду и убрать молоко и сахар из рациона.

Об этом сообщила известный диетолог Катерина Пашко на своей странице в Instagram. Она отметила, что до праздника осталось всего около 40 дней.

"1,5 месяца – это не 2 недели. Реально можно убрать 7-10 кг. Все дело в мотивации", – подчеркнула она.

Похудение к Новому году

Похудение к Новому году

Диетолог составила список из 10 правил для быстрого похудения:

1. Важно прописать цели. Даже 4-5 кг – это хороший результат.

2. Разобраться, что именно мешает похудеть.

3. Отказаться от вредных привычек, хотя бы на месяц.

4. Употреблять много овощей, например, сезонные: капуста, тыква, свекла, замороженные продукты.

5. Пить много воды.

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6. Ужинать до 19:00 чем-то "легким", например, гречкой, киноа, рыбой, яйцами с приготовленными овощами.

7. Убрать молоко и сахар из рациона.

8. Регулярно тренироваться, что явно ускорит процесс, особенно если делать это 3-4 раза в неделю.

9. Найти "группу поддержки".

10. Оставлять себе возможность на нарушение.

Как похудеть к Новому году на 7 кг? 10 правил ⠀ Сердечко и сохраняй. ⠀ 44 дня до Нового 2020 года. В Украине Новый год чуть ли не самый важный праздник в году. Все хотят отметить этот день как можно ярче, веселее и конечно выглядеть идеально. ⠀ Сейчас я напишу основные рекомендации как быстро и эффективно прийти в форму. ⠀ 1,5 месяца это не 2 недели. Реально можно убрать 7-10 кг. Все дело в мотивации. ⠀ Какой план? 1. Прописываем цели. Прошу не надо писать, что-то не нереальное. Даже 4-5 кг это хороший результат. ⠀ 2. Разберитесь, что именно тебе мешает получить результат. Например чрезмерное употребление сладкого, поздний ужин, ежедневный алкоголь. ⠀ 3. Попробуйте отказаться от своих вредных привычек, хотя бы на 1 месяц. 4. Ешьте много овощей. Сейчас это сезонные овощи (капуста, тыква, буряк, замороженные овощи). ⠀ 5. Вода. Уже всем надоело читать про воду, но без неё не куда. ⠀ 6. Ужин до 19:00. Что-то легкое, для большего эффекта просто овощи приготовленные. Или можно гречку, киноа, рыбу, яйца (что-то одно) с приготовленными овощами. ⠀ 7. Регулярные тренировки явно ускорят процесс, особенно если это на постоянной основе. 3-4 раза в неделю. ⠀ 8. Убрать молоко и сахар из рациона. Почитать можно тут почему #молоко_doctorkett #сахар_doctorkett ⠀ 9. Найти группу поддержки! Мы социальные существа и всегда стремимся друг к другу. Подружка всегда поможет не слиться в трудные моменты. ⠀ 10. Оставь себе возможность на нарушение. Невозможно 100% сидеть на зож, 80/20 для меня идеально. Позволяйтесь себе вкусняшку и не корите себя. ⠀ И ещё у меня для вас хорошие новости! 2.12 стартует второй осознанный марафон SMART! 21 день изменения привычек и сознания! Вместе @yurii_puzhailo @maria_viktoria28, подготовили для тебя обновленную программу. - приглашенные эксперты; - утренние ритуалы; - видео рецепты и лайфхаки в питании. Отзывы и результаты в карусели. ⠀ Кто хочет ставим + в комментариях Регистрация на сайте в шапке профиле или в директ

Публикация от Диетолог Катерина Пашко (@doctor_kett)

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Елена Кален заявила, что любая женщина может худеть экстремально – с риском для здоровья или рационально. Последний вариант позволит закрепить результаты на долгое время.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тег
Новый Год-2020
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