Как быстро похудеть к Новому году: диетолог назвала 10 полезных правил

Для того, чтобы успеть похудеть к Новому году на 7-10 кг, важно установить цели, отказаться от вредных привычек, есть много овощей, пить воду и убрать молоко и сахар из рациона.

Об этом сообщила известный диетолог Катерина Пашко на своей странице в Instagram. Она отметила, что до праздника осталось всего около 40 дней.

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"1,5 месяца – это не 2 недели. Реально можно убрать 7-10 кг. Все дело в мотивации", – подчеркнула она.

Похудение к Новому году

Диетолог составила список из 10 правил для быстрого похудения:

1. Важно прописать цели. Даже 4-5 кг – это хороший результат.

2. Разобраться, что именно мешает похудеть.

3. Отказаться от вредных привычек, хотя бы на месяц.

4. Употреблять много овощей, например, сезонные: капуста, тыква, свекла, замороженные продукты.

5. Пить много воды.

6. Ужинать до 19:00 чем-то "легким", например, гречкой, киноа, рыбой, яйцами с приготовленными овощами.

7. Убрать молоко и сахар из рациона.

8. Регулярно тренироваться, что явно ускорит процесс, особенно если делать это 3-4 раза в неделю.

9. Найти "группу поддержки".

10. Оставлять себе возможность на нарушение.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Елена Кален заявила, что любая женщина может худеть экстремально – с риском для здоровья или рационально. Последний вариант позволит закрепить результаты на долгое время.

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