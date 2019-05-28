Известный ведущий сильно похудел и поразил своим внешним видом

Достаточно известный британский ведущий, продюсер и филантроп Саймон Коуэлл прекратил употреблять в пищу мясо и перешел на веганскую диету, из-за чего ощутимо похудел.

Сейчас ему 59 лет и его внешний вид впечатляет, сообщает The Sun.

Отмечается, что у мужчины были определенные проблемы с лишним весом, пока он не решил кардинально изменить свой рацион. Результаты этого наглядно можно увидеть на фото с полуфинала шоу "Got Talent".

Саймон Коуэлл

Саймон появился в белой расстегнутой рубашке, продемонстрировав часть торса и подтянутое в целом тело, что вызвало комплименты в его адрес.

Ранее он рассказывал, что перешел на веганскую диету, заменил роллы с колбасой, пироги с вареньем и гамбургеры на приготовленные на пару овощи.

Он отказался от сахара, пшеницы, молочных продуктов, мяса, почти полностью сократил из рациона пиво и сигареты, планирует исключить и рыбу.

"Если бы мою красоту оценивали от одного до десяти, то я выглядел на восемь, а теперь выгляжу на все 11", - говорит сам ведущий.

Саймон Коуэлл

Напомним, ранее стало известно, как популярная блогер-веган была вынуждена начать есть мясо из-за проблем со здоровьем.

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