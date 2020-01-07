Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровое питание

Иначе превратится в яд! Ученые рассказали, как правильно заваривать чай

472
Читать материал на украинском

Немецкие ученые рассказали, как правильно заваривать чай, чтобы не превратить напиток в яд.

Об этом пишет The Gal Times, со ссылкой на экспертов немецкого Федерального института оценки рисков.

Ученые отметили, что во избежание неприятных последствий нужно строго придерживаться инструкции на упаковке. Ведь чай это натуральный продукт, в котором могут содержаться крайне опасные дрожжи, бактерии, плесень или патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла. Поэтому чай необходимо заливать кипятком и заваривать минимум пять минут.

Новости
Вкуснее и полезнее: как правильно заваривать чай

При этом передерживать заварку тоже не нужно, ведь тогда такой чай не принесет никакой пользы.

Специалисты предупредили, что при покупке нужно обращать внимание на упаковку с чаем. Она должна быть целой и содержать информацию о составе продукта, производителе, сроке годности или дате его завершения.

Признаком качественного продукта являются хорошо скрученные чайные листья примерно одинакового размера и цвета.

Чай

Чай

Как сообщал OBOZREVATEL, избыточное потребление жидкости вредит здоровью, повышая распад белка и способствуя вымыванию витаминов и полезных микроэлементов из организма.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Германия
Теги
питание еда
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости