Иначе превратится в яд! Ученые рассказали, как правильно заваривать чай

Немецкие ученые рассказали, как правильно заваривать чай, чтобы не превратить напиток в яд.

Об этом пишет The Gal Times, со ссылкой на экспертов немецкого Федерального института оценки рисков.

Ученые отметили, что во избежание неприятных последствий нужно строго придерживаться инструкции на упаковке. Ведь чай это натуральный продукт, в котором могут содержаться крайне опасные дрожжи, бактерии, плесень или патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла. Поэтому чай необходимо заливать кипятком и заваривать минимум пять минут.

При этом передерживать заварку тоже не нужно, ведь тогда такой чай не принесет никакой пользы.

Специалисты предупредили, что при покупке нужно обращать внимание на упаковку с чаем. Она должна быть целой и содержать информацию о составе продукта, производителе, сроке годности или дате его завершения.

Признаком качественного продукта являются хорошо скрученные чайные листья примерно одинакового размера и цвета.

Чай

Как сообщал OBOZREVATEL, избыточное потребление жидкости вредит здоровью, повышая распад белка и способствуя вымыванию витаминов и полезных микроэлементов из организма.

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