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/Здоровое питание

Их можно заменить: названы продукты, которые сокращают жизнь

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Частое употребление красного мяса и переработанных мясных продуктов связано с проблемами со здоровьем.

Увеличение количества этих продуктов в рационе приводит к повышению риска ранней смерти на 10%, сообщает телеканал CNN со ссылкой на работу ученых из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т.Х. Чана.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что замена красного мяса другими белковыми продуктами, такими как птица, рыба, орехи, бобовые и цельное зерно и даже овощи, может снизить риск преждевременной смерти", - заявил профессор Франк Ху, старший автор исследования.

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При питании богатым цельным зерном, овощами или другими источниками белка, наблюдалось уменьшение риска смерти в течение восьми лет.

Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay.com

"Когда люди сокращают потребление красного мяса и едят другие источники белка, а также продукты растительного происхождения, они имеют более низкий риск смертности от всех причин и сердечно-сосудистых болезней, вчастности", - сказал профессор Франк Ху, старший автор исследования.

Ранее MedOboz сообщал, что любители мяса и сыра старше 50 лет, подвергают свое здоровье опасности наравне с курильщиками.

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Место
США
Теги
питаниездоровьедиета
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