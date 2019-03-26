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/Здоровое питание

Идеально для диеты: выяснилась неожиданная польза пива

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В Италии провели исследование, результаты которого показали, что пиво в правильных пропорциях помогает сохранять желаемый вес.

Об этом сообщает repubblica.it. Вопреки всем мифам, этот напиток признали низкокалорийным и натуральным.

Подчеркивается, что устаревшие клише о вреде пива остались в прошлом. Согласно исследованию AssoBirra, более 40% опрошенных считают, что оно "подходит для здорового питания", 52% считают его "легкоусвояемым напитком", а также признают антиоксидантное действие.

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Пиво

Пиво

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Как подтвердили ученые, пиво обеспечивает организм полезными веществами. Оно состоит из воды на 90-93%, благодаря чему содержит калий, магний, цинк, селен и водорастворимые витамины (B2, B3 и фолат), а также волокна и небольшое количество алкоголя, "которые позволяют им, если их употреблять умеренно", обеспечивать низкокалорийные питательные вещества.

Примечательно, что в Италии трое жителей из четырех регулярно употребляют пиво. При этом цифры возрастают с каждым годом. Так, подобная тенденция наблюдается и у женщин: 4 представительницы слабого пола из 5 увеличили дозу этого напитка в своем рационе за последние пять лет.

"Умеренное потребление в контексте правильного и сбалансированного питания делает пиво идеальным для сопровождения еды", – резюмировали исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что пиво помогает в борьбе с лишним весом, повышенным кровяным давлением и диабетом.

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Тема
похудение
Место
Италия
Тег
похудение
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