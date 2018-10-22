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/Блоги - Здоровый рацион

Оксана Скиталінська
Оксана Скиталінська
Лікар-дієтологВсе статьи автора

"І як оце стільки зелепухи їсти? А як де ж сирнички, налиснички?"

1.5тЧитать материал на украинском

В ці дні я планувала плавати де-небудь в теплому океані, тому що літній відпочинок відклала на осінь. Але трапилось так, що я зараз в рідному Ужгороді і намагаюся бачити позитивні моменти у багатьох речах, незважаючи ні на що.

Тут дуже гарна осінь. А ще є великий центральний продуктовий ринок — "базар", де продають багато "довголітньої" їжі. Я завжди купую свіжі горіхи, гриби, сушену шипшину, всякі ягоди і домашні яйця. І трошки домашньої бринзи.

Спокійно проходжу повз ряди з медом, домашніми копченими ковбасами та шовдарям (шинками).

В дитячі роки я їла всяку їжу, любила макарони із смаженими на комбіжирі котлетами, смажену картоплю, "докторську" ковбасу і сосиски, за якими мої батьки вистоювали довгі черги.

У моєму дитинстві броколі не було. І зеленого шпинату, який би їли свіжим, також. Але була квашена капуста, часник, горіхи, гриби, лісові ягоди і трав‘яні чаї.

Це я до того, що "броколі" — як збірне поняття здорового і корисного прийшла у моє життя у свідомому віці. Ви часто бачите на моїх тарілках окремо складені листочки, овочі і багато з Вас не раз думали "і як оце стільки зелепухи їсти? А як де ж сирнички, налиснички?"

Є і такі, які мужньо все жують і навіть стверджують, що їм смачно.

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ЗЕЛЕНІ ОВОЧІ.

- Зелені листові овочі є одними із найкорисніших продуктів на планеті.

- Зелень нам необхідна, так еволюційно склалося, для втримання в "бойовій готовності" імунної системи кишечника.

- Зелені овочі можуть бути смачними. Якщо їх подрібнити, додати лимонного соку і оливкової олії, вони не здаватимуться такими прісними.

А якщо зелень не йде ніяк, можна зробити фруктове смузі, в яке додати декілька зелених листочків, тоді смак буде замаскованим.

- Перевагу надавайте молодим овочам: в молодих листочках шпинату більше фітонутрієнтів, ніж у зрілих.

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РІЗНОКОЛЬРОВІ ОВОЧІ

- Згідно звіту Американського інституту досліджень ракових захворювань, позитивний вплив овочів в тому, що вони попереджують розвиток раку.

- Різні овочі працюють проти різних видів раку, інколи навіть, в одному органі. Наприклад, капуста звичайна, цвітна, броколі та брюсельська мають зв‘язок із зниженням раку товстого кишечника всередині та правій половині тіла, а морква, гарбуз та яблука — у лівій половині тіла.

- У відомому дослідженні, опублікованому в журналі "Food chemistry", 34 види поширених видів овочів боролися з вісьмома видами ракових клітин молочних залоз, мозку, нирок, легенів, пухлинами мозку у дітей, раком підшлункової залози та шлунку.

Українське прислів‘я "не з‘їм, лиш понадкушую" має глибокий життєдайний смисл: по-перше, треба включати в раціон найрізноманітніші рослинні продукти.

Наприклад, редька абсолютно не здатна зупинити ріст раку підшлункової залози, але на 100% ефективна при стримуванні раку шлунка.

Оранжевий болгарський перець індиферентний до раку шлунка, але здатний пригнітити ріст клітин раку простати більше, ніж на 75%.

Чим різноманітніший раціон, в які взодять різні класи рослинної їжі з її фітонутрієнтами, тим більш ефективною буде профілактика раку.

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Автор
Оксана СкиталінськаОксана Скиталінська
Тема
Здоровье
Место
Украина
Объект
здоровье
Источник
Источник:Facebook Оксани Скиталінської
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