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/ Блоги - Здоровое питание

Мария Кардакова
Мария Кардакова
Диетолог, нутрициолог, инженер биомедицинских технологий Все статьи автора

Хватит заедать стресс тортиками, ешьте овощи!

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Волосы с лица, очки на глаза, чтобы кусок моркови не прилетел. Засовываешь в блендер произведения высокой кухни, чтобы смешать все в пюре подобное тому, что получается, когда мы прожевываем пищу. Вжик-вжик. А потом в калориметр небольшой кусочек омлета с трюфелями, чтобы узнать сколько калорий в 80 граммовой порции. Ни больше ни меньше. Ведь тем, кто сидит на диете так важно это знать. А ты высчитываешь сколько из всего богатства этого занимает клетчатка. Ты то знаешь, сколько в ней ПОЛЬЗЫ.

"Вы все про витамины беспокоитесь, а мы вот про клетчатку" - ворчу я. "Взрослые, дай бог, половину нормы съедают, а дети с каждым годом все меньше и меньше" - не едите овощи и фрукты (в них же токсины и вообще они уже не те, конечно, вас разве разубедишь) - и витамины не получаете все логично.

В Clinical Nutrition опубликовали первые рекомендации по поддержке связи "кишечник-психологическая поддержка". Авторы пишут, что взрослые, которые едят хотябы 27 г клетчатки в день (не в форме БАД! А из овощей, фруктов, зерновых) - (30г. рекомендовано) на 41-46% меньше подвержены риску депрессивных состояний. Это связано с производством вашими бактериями короткоцепочечных жирных кислот которые, как было доказано ранее, играют огромную роль в работе иммунной системы и обменных процессах. Теперь еще находят все больше подтверждений по нашим настроениям и неврологическим состояниям.

Скриншот

Скриншот

Инстаграм Марии Кардаковой

Хватит заедать стресс тортиками, ешьте овощи!

Каждые дополнительные 7 г клетчатки снижают риск на:

  • 9% - сердечно-сосудистые заболевания;

  • 7% - рака прямой кишки;

  • 7% - инсульта;

  • 6% - диабета 2 типа (SACN, 2015).

Овощи - источник клетчатки

Овощи - источник клетчатки

Иллюстрация

7 г клетчатки - это:

  • 1 целая непочищенная картофелина;

  • 1 порция хлопьев с высоким содержанием клетчатки (50г);

  • 2 горсти орехов;

  • 7 курагинок;

  • 1 порция фасоли (90г);

  • 1 стаканчик овощных палочек.

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Автор
Мария Кардакова Мария Кардакова
Тема
Здоровье
Теги
питание депрессия
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