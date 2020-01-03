Худей, как звезда: украинские селебритиз рассказали о своих диетах

С экранов звезды эстрады всегда выглядят в лучшем ракурсе – шикарные прически, отличный макияж и одежда максимально подчеркивает достоинства фигуры.

Но в жизни каждый из них может иметь такие же недостатки, как и все остальные. В частности, речь о лишнем весе, с которым знаменитости смогли справиться только собственным упорством и силой воли.

MedOboz сделал для вас подборку диет, с помощью которых знаменитые украинские селебритиз смогли обрести сногсшибательную фигуру.

Тина Кароль Инстаграм Тины Кароль

Кетодиета от Тины Кароль

Известная певица долго пыталась достичь точеной фигуры, и наконец его старания увенчались успехом. По словам исполнительницы, помогла ей в этом кетодиета.

Так, в рационе Тины преобладают жиры (масло, сыр, сало и т.д.), а углеводов, наоборот, очень мало. Как говорится, клин клином вышибают.

Известно, что при таком типе питания в организме запускается "кетоз" - углеводное голодание, при котором организм "учится" потреблять энергию не из углеводных продуктов, а из жиров. За счет этого, по мнению медиков, лишний жив в организме расщепляется и избыточный вес уходит.

Но с такой диетой нужно быть очень осторожным. Она имеет ряд противопоказаний, в частности, беременность и лактация, а также сахарный диабет, онкология, патологии печени и почек, сердечно-сосудистые заболевания и болезни нервной системы.

Так что прежде чем последовать примеру Тины Кароль, лучше проконсультируйтесь с врачом и пройдите обследование.

Настя Каменских Инстаграм Насти Каменских

Fitlife от Насти Каменских

Еще одна популярная певица, которой удалось похудеть и обзавестись завидной фигурой – Настя Каменских.

Девушка утверждает, что это заслуга регулярных тренировок и правильного питания.

По словам Насти, главные постулаты ее диеты – много воды, пятиразовый прием пищи (два из них – углеводные продукты – например, гречка или овсянка), большое количество клетчатки, легкие белки (курица, творог и т.д.), а также максимальное ограничение сладостей (заметьте, не полный отказ, а ограниченность) и разгрузочные дни раз в неделю.

Ирина Билык Инстаграм Ирины Билык

Ирина Билык худеет "хардово"

А вот Ирина Билык только на пути к успеху, но заметные результаты в виде нескольких "стертых" килограммов уже имеются. При этом для достижения цели в отличие от ее коллег певица выбрала для себя строжайшие ограничения в питании.

В частности, исполнительница исключила из рациона все вредные продукты - жаренное, сладкое, жирное, фастфуд и различные полуфабрикаты, а основу ее рациона составляют овощи. При этом приемы пищу проходят у нее "по классике": утром – углеводы, вечером – белки.

Эрика Герцег Инстаграм Эрики Герцег

Эрика Герцег ограничивает порции

Сложно представить, но красотка Эрика Герцег несколько лет назад тоже страдала от лишнего веса. Сейчас же ее вес держится на уровне 52 килограммов. И помогает ей сохранять форму режим тренировок, а также особый подход к питанию.

В частности, девушка отказалась от вредных продуктов, сладкое и выпечку ест только в первой половине дня, а последний прием пищи – не позже, чем за четыре часа до сна, и на ужин у нее в основном овощи и кисломолочные продукты. При этом певица старается есть 4-5 раз в день, а ее порция размером - не больше кулака.

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