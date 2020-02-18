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Healthy-food мешает похудеть: доказана связь "здоровых" продуктов с ожирением и раком

1.6т
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Многие продукты, которые мы привыкли относить к "здоровым" на самом деле таковыми не являются. И вместо того, чтобы помочь поддерживать фигуру или похудеть, наоборот способствуют набору веса и ухудшению самочувствия.

Еще бы, ведь большинство из них (например, овсяные хлопья для завтрака, хлебцы из супермаркета, сверхполезные пасты и соусы) на самом деле относятся к ультрапроцессированным продуктам (сродни чипсов и прочих снэков), которые не способны утолять голод и способствуют развитию ожирения и тяжелых заболеваний (в частности, сахарного диабета второго типа, рака и т.д.), пишет DailyMail. Ведь в них также содержатся различные добавки вроде подсластителей, усилителей вкуса, красителей, эмульгаторов и т.д.

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"Здоровый" завтрак оказался коварным

Menslife

Связь ультрапроцессированных продуктов, среди которых есть и healthy-food, с ожирением, была неоднократно доказана учеными.

Так, согласно исследованию, опубликованному в 2018 году в журнале Public Health Nutrition, подобные продукты составляют более половины всех калорий, потребляемых в Великобритании, и другие страны быстро догоняют ее.

Имеются данные о том, что диета с высоким содержанием UPF может вызывать постоянные переедания и ожирение. Потребители могут обвинить себя в том, что они злоупотребляют этими продуктами, но проблема в том, что к этому приводят эти же самые продукты, а не "ненасытность и жадность" того, кто ими питается.

За последнее десятилетие широкомасштабные исследования, проведенные во Франции, США, Испании и Бразилии, позволили предположить, что высокое потребление UPF связано с более высоким уровнем ожирения и целым рядом состояний: от депрессии до астмы, от сердечных заболеваний до желудочно-кишечных расстройств.

В 2018 году исследование французских ученых, проведенное среди 100 тысяч взрослых, показало, что увеличение доли UPF в рационе на 10% увеличило риск развития рака.

Как известно, настороженность по отношению UPF родилась в первые годы этого тысячелетия, когда бразильский ученый Карлос Монтейро заметил парадокс: люди покупали меньше сахара, но распространенность ожирения и диабета второго типа при этом росла.

Тогда группа бразильских исследователей в области питания во главе с Монтейру начала отслеживать рацион питания нации с 80-х годов и просила домохозяйства регистрировать продукты, которые они покупали. Одной из самых важных тенденций, которые можно было выделить, являлось то, что количество покупаемых сахара и масла, как самостоятельных продуктов, снижалось, но при этом потребление сахара значительно увеличивалось из-за всех готовых к употреблению продуктов.

И тогда Монтейру изучил продукты, количество которых возросло в рационе бразильцев, и пришел к выводу: они все были ультрапроцессированы, то есть подвергались предварительной обработке.

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В 2018 году исследователь питания Кевин Холл из Национального института диабета и болезней органов пищеварения и почек в Бетесде, штат Мэриленд, инициировал подобное исследование.

Он и его команда стали первыми учеными, которые проверили в рандомизированных контролируемых условиях, могут ли UPF вызвать переедание и увеличение веса.

Так, в течение четырех недель десять мужчин и десять женщин (находясь в условиях клиники под наблюдением) употребляли в пищу только то, что им давали ученые. В течение двух недель участники ели в основном UPF, такие как бутерброды с индейкой, чипсы, и еще две недели - необработанные продукты, в частности, омлет со шпинатом и сладким картофельным хешем.

Например, первый день ультрапроцессированной диеты включал овсяные хлопья с цельным молоком и черничным кексом, обед из консервированных говяжьих равиоли и печенья на десерт, ужин – стейк и картофельное пюре с консервированной кукурузой и нежирным шоколадом молоком. Первый же день "необработанной" диеты начался с завтрака из греческого йогурта с грецкими орехами, клубникой и бананами, обеда из шпината, салата из курицы, и булгура и виноградом на десерт, ужин - жареная говядина, рис и овощи.

Выяснилось, что в течение первой диеты добровольцы съедали дополнительно 500 калорий в день. При этом анализы крови показали, что уровень гормонов в организме, ответственных за голод, оставался повышенным по сравнению с необработанной диетой. И всего за две недели испытуемые набрали в среднем 1 кг. На необработанной диете был повышен гормон под названием PYY, который снижает аппетит.

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Отталкиваясь от этих выводов, ученые рекомендуют отказаться от ультрапроцессированных продуктов. Первое, что отличает их от других – содержание в списке ингредиентов хотя бы одного пищевого вещества, которое никогда или редко используется на кухнях. К ним относятся, например, инвертный сахар, мальтодекстрин, декстроза, лактоза, растворимые или нерастворимые волокна, гидрогенизированное масло, усилители вкуса, красители, эмульгаторы, эмульгирующие соли, подсластители, загустители, наполнители, карбонизаторы, пенообразователи, гелеобразователи и т.д.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие продукты помогают похудеть.

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