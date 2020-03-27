Горький шоколад полезен? Диетолог развенчала популярный миф

Так уже повелось, что из всего ассортимента шоколада полезным считается именно горький. Потому те, кто старается похудеть или просто придерживается канонов здорового питания, отдают предпочтение именно ему.

Диетолог Альбина Комиссарова говорит, что слухи о пользе горького шоколада - всего лишь миф. И действительно полезный шоколад в масс-маркете не купишь.

"Горький шоколад считается полезным, потому что в нем много какао. А это источник флавоноидов - растительных полифенолов, которые на самом деле можно найти также в фруктах, овощах, чае, кофе, вине, зерновых продуктах", – отметила эксперт.

По ее словам, исследования относительно влияния флавоноидов на организм человека были проведены в разных областях – стоматология, дерматология, гастроэнтерологи, онкология и т.д. В частности, есть данные, что флавоноиды снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но существующих недостаточно, чтобы делать какие-то выводы.

Горький шоколад оказался не таким уж и полезным Шоколадство

"По факту, даже если этот эффект есть, шоколад должен быть специально изготовлен с высоким содержанием флаваноидов. Такие продукты действительно существуют, но в обычных продуктовых магазинах они не доступны", - отметила диетолог, подчеркнув, что вероятнее всего в обычном шоколаде особой пользы нет, и в рационе он обеспечит только разнообразие, поднимет настроение, но без этого можно обойтись.

Любой шоколад, как уверяет врач, содержит большое количество добавленного сахара (который необходимо ограничивать), жиров, поэтому употреблять шоколад рекомендовано не каждый день и в небольших количествах (2-3 кубика).

"Именно горький шоколад рекомендован лишь потому, что его вкус более насыщенный и, вероятно, вы съедите меньше, - подытожила Комиссарова. - И если вам хочется десерт, выбирайте тот, что вы любите, не стараясь отдать предпочтение именно горькому шоколаду, потому что он якобы "полезен".

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