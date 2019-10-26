Голод или аппетит: диетолог рассказала, как не съесть лишнее

Женщины путают голод с чувством аппетита, поэтому съедают лишнюю, ненужную еду и не могут снизить вес.

Известный диетолог Елена Кален на странице в Instagram рассказала, как определить разницу.

"Речь идет о чувствовании, о понимании и распознавании сигналов своего тела. Если коротко, то голод — это физиологический сигнал организма о том, что ему нужна пища. Аппетит же — психологическое желание съесть что-то или пожевать", - отметила она.

24 канал

По словам диетолога, некоторые программы похудения предлагают пить воду каждый раз, когда человек чувствует голод.

"На самом деле не совсем так и этот вариант подходит только в том случае, если человек путает голод и жажду. Если человек путает голод и жажду. Если физиологического голода нет, то желание что-то съесть может снова возникнуть и после воды, потому что есть психологические причины из-за которых хочется есть без голода. У каждого они свои и с ними нужно разбираться", - пояснила она.

Кален добавила, что голод лучше проверять кусочком еды.

"Положите маленький кусочек пищи в рот и обратите внимание, как желудок реагирует на него, действительно ли голод? Ведь голод — это сигнал о том, что телу нужна пища, а не вода", - уточнила диетолог.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали, в какое время стоит отказываться от приема пищи, чтобы эффективно похудеть.

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