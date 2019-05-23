Гибридная диета: найден лучший способ похудеть

Лучший способ похудеть - это переключаться между двумя видами диет, речь о которых пойдет ниже.

Получившая последнее время популярность диета "Кето" предполагает полный отказ от углеводной пищи. Обычно организм получает энергию из углеводов, превращая их в глюкозу. Но в случае недостатка углеводов, начинается процесс получения энергии из жиров и человек худеет за счет потери жирового запаса.

Главное условие кетодиеты – полный запрет на сладкое и мучное. Основным элементом питания становятся жиры, которых должно быть в рационе около 75%. Примерно 20% припадает на белок, и лишь 5% - на углеводы.

В примерный список продуктов для кетодиеты входят разные виды мяса, жирные сорта рыбы, авокадо, орехи, капуста, молочные продукты, зелень.

Продукты для кетодиеты

Эксперты отмечают, что питание по такому принципу и длительный отказ от углеводов недопустим, поэтому не следует придерживаться кетодиеты дольше, чем неделю подряд.

В чем подвох с кетодиетой

Врачи признают, что система питания "Кето" является эффективным способом сжигания жира, но пользоваться ею почти нереально для людей, которые любят есть углеводную пищу, или для тех, кто употребляет достаточное количество клетчатки. Кроме того, чтобы длительно сидеть на этой диете, нужно иметь очень крепкое здоровье, идеальное кровяное давление и хорошо работающие почки.

Поэтому эксперты пришли к компромиссу – поочередное переключение между "Кето" и диетой с низким содержанием углеводов.

Отличия между двумя типами питания для похудения

Но подождите минутку... Разве "Кето" не является диетой с низким содержанием углеводов? Какая разница между этими видами питания и почему смена между двумя диетами может быть лучшим планом потери веса, чем использование лишь одной из них?

По словам Патрика Холфорда и Джерома Берна, авторов книги "Гибридная диета. Ваше тело процветает на двух видах топлива", появляется все больше доказательств того, что идея переключения между "Кето" и низкоуглеводной диетой может быть идеальной для потери лишнего веса.

"Кето" подразумевает употребление не более 30 грамм углеводов в день, плюс большое количество полезных жиров. Вообще отказываясь от углеводов, вы увеличиваете количество съеденного мяса, молочных продуктов, авокадо, орехов и масла. Это работает, вынуждая организм начать сжигать собственные запасы жира - переводя тело в состояние, называемое кетозом, а не сжигать углеводы из своего рациона.

Низкоуглеводная диета - это питание, при котором исключаются лишь некоторые типы углеводов, а не все, как при "Кето".

Продукты для низкоуглеводной диеты

Диета с низким содержанием углеводов, с другой стороны, предполагает наличие гораздо большего ассортимента углеводных продуктов, но без щедрой порции жиров, в этом и разница между этими типами питания.

Как худея, не навредить себе

"Обе диеты приносят пользу для здоровья, включая потерю веса и улучшение диабетических маркеров. Но переключение между ними может повысить эти результаты, и сделать их более устойчивыми", - заверяют Патрик и Джером.

Их гибридная диета предусматривает после одной недели питания по "Кето" три недели менее строгой низкоуглеводной диеты. Таким образом организм не получает стресс, а результаты потери веса становятся плавными и устойчивыми.

Переключение между двумя диетами означает, что вы можете есть как углеводы, так и жиры, ведь и то и другое одинаково важно для нашего организма.

Авторы книги напоминают, что существуют как так называемые "хорошие" и "плохие" углеводы.

Например, такие продукты как чечевица или овощи содержат углеводы, которые медленнее усваиваются в организме и, таким образом, выделяют сахар в кровь с более стабильной, плавной скоростью. Такие углеводы относятся к "хорошим" и помогают дольше сохранять чувство сытости.

Сахар и изделия из белой муки, напротив, усваиваются очень быстро и после насыщения ими человек очень скоро снова проголодается. Такие углеводы условно относят к "плохим", так как именно они провоцируют возникновение лишнего веса.

Специалист по диетологии Сонал Шах расказала The Sun, что гибридная диета действительно имеет смысл, а польза для здоровья при подобном питании выглядит впечатляюще.

Сонал сказала, что она согласна с новой книгой, и идея, что переключение между "Кето" и низкоуглеводной диетой может помочь обратить вспять диабет 2 типа, ускорить потерю веса и даже справиться с некоторыми воспалительными процессами в организме.

Она добавила: "Тем, кто избегает употребления мясных или молочных продуктов, легко использовать заменители, кроме того, такой рацион не предусматривает голодание, а наоборот, помогает вам чувствовать себя сытыми и довольными".

Есть и другое мнение

Не всех впечатлила идея гибридной диеты. Элспет Уотерс - еще один эксперт по питанию и диетологии, и она не одобряет кетодиету в любой форме.

По мнению Уотерс, идея переключения между двумя диетами является "слишком сложной", и большинству людей будет трудно ее придерживаться.

"Хотя "Кето" поначалу может помочь вам сбросить вес, пока недостаточно исследований долгосрочных последствий употребления такого количества жира, особенно животного жира вместе с белком", - отметила она.

Она предупредила, что сосредоточение внимания на пищевых продуктах с высоким содержанием жиров и белков означает, что вы недоедаете клетчатку и организм не получает ключевые антиоксиданты.

"Это очень важно, так как эти два компонента необходимы для здоровья и жизнеспособности", - добавила эксперт.

Элспет Уотерс напомнила, что состояние кетоза является "аварийным" для организма.

"Это состояние очень тяжело переносится организмом в целом, особенно страдают надпочечники, которые производят наши гормоны стресса. Кетоз также провоцирует закисление организма", - добавила она.

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