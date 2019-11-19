"Гемоглобину не поможет?" Диетолог указала на опасность граната

Мнение о том, что гранат содержит много железа и поэтому его часто рекомендуют употреблять в качестве продукта для повышения гемоглобина, – не совсем соответствуют действительности.

Ведь на самом деле железа в сто граммах этого популярного фрукта совсем мало – примерно 8%. На этот факт указала известный диетолог Светлана Фус в своем Telegram-канале.

При этом она отметила, что гранат действительно имеет в своем составе полезные витамины и минералы, которые участвуют в процессе кроветворения.

В 100 граммах граната содержится всего лишь около 8% железа АиФ

Это, в частности, медь – около 16%, кобальт – 21% и витамин В6 – около 25%.

Также гранат содержит витамин С, хотя его количества не так уж много – около 6%. Помимо этих компонентов, в нем содержатся биофлаваноиды и органические кислоты, которые тоже важны для образования красных кровяных телец. Они улучшают качество наших сосудов и капилляров.

Содержит фрукт и фитоэстрогены, что делает его полезным в питании женщин в период гормональной перестройки.

"Гранат действительно очень полезный. Рекомендую его активно включать в рацион, особенно в зимний период времени", – посоветовала Фус.

Исключения же есть для тех, кто имеет проблемы с повышенной кислотностью желудка, а также страдает обострением заболеваний ЖКТ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области годовалый мальчик подавился зернышками граната. Ребенка с асфиксией доставили в реанимационное отделение Владимир-Волынского ТМО и подключили к аппарату искусственного дыхания, однако спасти его не удалось. Несчастный случай произошел 19 октября.

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