Фруктовые соки несут смертельную опасность – ученые

Употребление сладких напитков, включая фруктовые соки, увеличивает риск преждевременной смерти у взрослых старше 45 лет.

Ученые Университета Эмори пришли к такому выводу в результате исследований, в которых приняли участие 30 183 человек, передает EurekAlert!

Специалисты оценивали уровень употребления напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, включая содовую воду, соки, конфеты, сладкие завтраки и другие.

Новости Медики назвали вкусное средство от диабета

За участниками наблюдали в течение шести лет. Те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в день.

Как сообщал "Обозреватель", ранее медики назвали действенное лекарство от алкоголизма.