Познавательный день. Удивительно, как я не рассказывала вам про это исследование раньше!

Фрамингемское - одно из самых известных лонгитюдных исследований в области медицины, питания и эпидемиологии стартовало в 1948 году и продолжается по сей день, включая в себя изначально более 5000 человек. Сейчас в исследовании участвую десятки тысяч людей и третье поколение родственников.

Его целью было обнаружить связь любых факторов с развитием сердечно-сосудистых заболеваний (самая главная причина смертности в развитых странах).

В рассмотрение берется все:

питание (вплоть до точно нутриентного анализа);

анализы крови;

образ жизни;

родственные связи;

эмоциональное самочувствие;

сейчас уже активно исследуются связь с генетической предрасположенностью и болезнь Альцгеймера.

Например последний анализ показал связь сниженного риска смертности в результате сердечно-сосудистых заболеваний и употребления Омега-3 жирных кислот. Индекс употребления Omega-3 - новый параметр, являющийся на данный момент даже более сильным и перспективным предиктором риска ССЗ, чем LDL холестерин (хотя его первым связали с риском ССЗ в этом же исследовании еще в 60е).

Стоит ли говорить, что база данных от этого исследования - кладезь полезной информации не только относительно данных о сердечных заболеваниях.

Данные за 80 лет постоянно исследуются, на них защищаются докторские диссертации по всему миру. В университете нам его цитировали чуть ли ни на каждой лекции. А вы можете поучаствовать в исследовании заполнив анкету.

Там же можно рассчитать на калькуляторе свой риск развития сердечного заболевания.

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Благодаря этому исследованию исследовались и поведенческие риск факторы связанные с набором веса (главным предиктором риска ССЗ).

Исследование показало связь ССЗ:

1960 - курение.

1961 - холестерол, давление.

1967 - физическая активность снижает, проблемы с весом - повышают.

1988 - высокий HDL холестерин снижает риск смертности.

1976 - менопауза означает увеличение риска сердечных заболеваний.

1994 - увеличенный левый желудочек повышает риск развития инсульта.

1996 - описан механизм прогрессирования гипертонии к сердечной недостаточности.

2001 - высокое нормальное кровяное давление связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

2002 - ожирение является фактором риска сердечной недостаточности.

2005 - пожизненный риск иметь избыточный вес превышает 70%, а риск развития ожирения приближается 1 к 2.

2007 - влияние социальных факторов на развитие ожирения.

2008 - социальный фактор оказывает наибольшее влияние на решение бросить курить.

2010 - доказана связь передачи риска возникновения проблем с сердцем через поколение.

Вопрос вам:

Исследование показало, что вы имеете шанс на

1. 57%

2. 40%

3. 37%

выше иметь проблемы с весом, если:

А. Ваша сестра или брат имеет проблемы с весом;

Б. Ваша жена или муж имеют проблемы с весом;

С. Ваш друг имеет проблемы с весом;

Как думаете - какая вероятность иметь проблемы с весом соответствует каждому из близких людей набравших вес?

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