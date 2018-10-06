Познавательный день. Удивительно, как я не рассказывала вам про это исследование раньше!
Фрамингемское - одно из самых известных лонгитюдных исследований в области медицины, питания и эпидемиологии стартовало в 1948 году и продолжается по сей день, включая в себя изначально более 5000 человек. Сейчас в исследовании участвую десятки тысяч людей и третье поколение родственников.
Его целью было обнаружить связь любых факторов с развитием сердечно-сосудистых заболеваний (самая главная причина смертности в развитых странах).
В рассмотрение берется все:
питание (вплоть до точно нутриентного анализа);
анализы крови;
образ жизни;
родственные связи;
эмоциональное самочувствие;
сейчас уже активно исследуются связь с генетической предрасположенностью и болезнь Альцгеймера.
Например последний анализ показал связь сниженного риска смертности в результате сердечно-сосудистых заболеваний и употребления Омега-3 жирных кислот. Индекс употребления Omega-3 - новый параметр, являющийся на данный момент даже более сильным и перспективным предиктором риска ССЗ, чем LDL холестерин (хотя его первым связали с риском ССЗ в этом же исследовании еще в 60е).
Стоит ли говорить, что база данных от этого исследования - кладезь полезной информации не только относительно данных о сердечных заболеваниях.
Данные за 80 лет постоянно исследуются, на них защищаются докторские диссертации по всему миру. В университете нам его цитировали чуть ли ни на каждой лекции. А вы можете поучаствовать в исследовании заполнив анкету.
Там же можно рассчитать на калькуляторе свой риск развития сердечного заболевания.
Благодаря этому исследованию исследовались и поведенческие риск факторы связанные с набором веса (главным предиктором риска ССЗ).
Исследование показало связь ССЗ:
1960 - курение.
1961 - холестерол, давление.
1967 - физическая активность снижает, проблемы с весом - повышают.
1988 - высокий HDL холестерин снижает риск смертности.
1976 - менопауза означает увеличение риска сердечных заболеваний.
1994 - увеличенный левый желудочек повышает риск развития инсульта.
1996 - описан механизм прогрессирования гипертонии к сердечной недостаточности.
2001 - высокое нормальное кровяное давление связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
2002 - ожирение является фактором риска сердечной недостаточности.
2005 - пожизненный риск иметь избыточный вес превышает 70%, а риск развития ожирения приближается 1 к 2.
2007 - влияние социальных факторов на развитие ожирения.
2008 - социальный фактор оказывает наибольшее влияние на решение бросить курить.
2010 - доказана связь передачи риска возникновения проблем с сердцем через поколение.
Вопрос вам:
Исследование показало, что вы имеете шанс на
1. 57%
2. 40%
3. 37%
выше иметь проблемы с весом, если:
А. Ваша сестра или брат имеет проблемы с весом;
Б. Ваша жена или муж имеют проблемы с весом;
С. Ваш друг имеет проблемы с весом;
Как думаете - какая вероятность иметь проблемы с весом соответствует каждому из близких людей набравших вес?
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