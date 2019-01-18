''Это недопустимо!'' Врач развеяла популярный миф о сахаре

Не существует никакой дневной нормы сахара, ведь его употребление вредно для организма в любом количестве.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, что достаточное количество сахара человек получает из фруктов и овощей, передает УНН.

"Сахара добавленного не должно быть вообще, когда мы говорим о здоровом питании. Потому что сахар в организм попадает, когда мы едим фрукты, ягоды, овощи, каши, и он дает нам достаточно энергии", – сообщила она.

Врач пояснила, что добавление сахара приводит к повышению уровня инсулина. А это может привести к возникновению инсулинорезистентности, состояния нечувствительности клеток к инсулину, который транспортирует в них глюкозу. В результате у человека может развиться атеросклероз, сахарный диабет второго типа, ожирение и тому подобное.

Сахар

Скиталинская добавила, что рекомендуемой нормой сахара в день считается от 25 до 50 грамм в сутки.

При этом употребление большого количества изделий из очищенного белой муки может привести к увеличению нормы сахара, а в следствии к массовому ожирению и болезней, связанных с избыточным весом.

"А у нас же люди так: слышат "допустимо" - значит, можно, а значит, можно и больше взять. Иногда вы можете съесть что-то сладкое, но не каждый день", – подчеркнула диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи выяснили смертельную опасность сахара.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!