Это есть нельзя! В Украине определили опасные продукты питания

Госпотребслужба Киева отобрала продовольственные и непродовольственные товары и передала пробы для исследований в лучших аккредитованных лабораториях столицы.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Всего изъяли 2627 образцов продукции, из которых 15% - непродовольственные товары и 85% - продовольственные.
Среди продовольственных товаров наибольшее несоответствие имеют салаты - 56%, мясо птицы - 18,6% и 14,1% колбасы.
Непродовольственные товары: 46,2% световые приборы; 41,7% игрушки для развития ребенка; 32,2% детские мягкие игрушки.
"В Украине действует новая программа мониторинга в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности пищевых продуктов, на которую в бюджете на текущий и следующий год выделено - 124 млн грн. Такой мониторинг проводится в каждой области Украины", - рассказал председатель Госпотребслужбы Владимир Лапа.
В течение 2017 года служба не допустила к продаже около 425 тонн недоброкачественных пищевых продуктов, более 245 единиц непродовольственных товаров, наложено 229 штрафных санкций на сумму 1 183 503 гривен и было направлено в суд 34 административных иска.
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