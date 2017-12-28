Это есть нельзя! В Украине определили опасные продукты питания

Госпотребслужба Киева отобрала продовольственные и непродовольственные товары и передала пробы для исследований в лучших аккредитованных лабораториях столицы.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Всего изъяли 2627 образцов продукции, из которых 15% - непродовольственные товары и 85% - продовольственные.

Среди продовольственных товаров наибольшее несоответствие имеют салаты - 56%, мясо птицы - 18,6% и 14,1% колбасы.

Непродовольственные товары: 46,2% световые приборы; 41,7% игрушки для развития ребенка; 32,2% детские мягкие игрушки.

"В Украине действует новая программа мониторинга в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности пищевых продуктов, на которую в бюджете на текущий и следующий год выделено - 124 млн грн. Такой мониторинг проводится в каждой области Украины", - рассказал председатель Госпотребслужбы Владимир Лапа.

В течение 2017 года служба не допустила к продаже около 425 тонн недоброкачественных пищевых продуктов, более 245 единиц непродовольственных товаров, наложено 229 штрафных санкций на сумму 1 183 503 гривен и было направлено в суд 34 административных иска.

Как ранее сообщал "МедОбоз", многие думают, что есть кукурузу очень здорово, но на самом деле она очень вредна для здоровья человека.